Caliente de Durango: la novena duranguense deja ir el tercer juego ante Algodoneros

Caliente de Durango dejó escapar una ventaja inicial de tres anotaciones y terminó con una derrota de 7-4 frente a los Algodoneros de Unión Laguna, en el tercer y último compromiso de la serie disputada en territorio lagunero.

La novena duranguense llegó a la parte baja de la octava entrada con ventaja de 4-3 y parecía encaminada a completar la barrida como visitante. Sin embargo, el relevo no logró contener a la ofensiva local, que fabricó un ataque de cuatro anotaciones para darle la vuelta al marcador y evitar que Durango se llevara los tres encuentros.

Caliente toma ventaja desde la primera entrada

Los duranguenses comenzaron con fuerza y atacaron desde el primer episodio. Leonel Valera abrió la ofensiva con un sencillo y avanzó hasta la antesala después de una base por bolas para Florial y un pasbol del receptor Arcia.

Reynaldo Rodríguez produjo la primera carrera con un imparable al jardín derecho, mientras que Florial cruzó el plato en una jugada de doble matanza conectada por Elier Hernández, colocando rápidamente el 2-0.

El conjunto visitante amplió su ventaja en la cuarta entrada, cuando Estevan Florial conectó su jonrón número 11 de la temporada por el jardín central . En el quinto capítulo, Drew Stankiewicz pegó un doble productor que permitió a José Carlos Ureña anotar la cuarta carrera para Caliente.

UL comienza a descontar

Los Algodoneros reaccionaron paulatinamente. En la parte baja del cuarto episodio, Yadir Drake conectó un doble para impulsar a Edward Olivares y acercar a los locales 3-1.

La ofensiva lagunera volvió a responder en la sexta entrada. Después de que Olivares recibió un pelotazo, Drake apareció nuevamente y conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín central, reduciendo la diferencia a una sola anotación y colocando la pizarra 4-3.

Caliente tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero no consiguió aprovecharlas. En la sexta entrada, una doble matanza frenó una amenaza con corredores en circulación, mientras que en los siguientes episodios la ofensiva duranguense fue retirada sin mayores complicaciones.

Algodoneros sentencia el juego en la octava

La historia del encuentro cambió en la parte baja de la octava entrada. Mason Martin recibió base por bolas y fue sustituido por el corredor emergente Edgar Robles, quien avanzó a tercera con un sencillo de Julián Escobedo. Albert Lara produjo la carrera del empate mediante un elevado de sacrificio.

Posteriormente, con dos outs y las bases congestionadas, Edward Olivares conectó un sencillo productor al jardín derecho para remolcar a Nicholas Torres e Isan Díaz, dándole la vuelta al juego . En la misma secuencia, un error en el tiro del receptor Webster Rivas permitió que Julián Escobedo también cruzara el plato, estableciendo el 7-4 definitivo.

Durango todavía tuvo una última oportunidad en la novena entrada, sin embargo, y pese al poderío al bat de Caliente, los peloteros no pudieron responder.

Pese a la derrota, Caliente de Durango se quedó con la serie después de haber ganado los primeros dos compromisos ante Unión Laguna. Ahora, la novena de Robles tendrá que darle vuelta a la hoja para ahora ir a Monclova para enfrentar a los Acereros en el primero de la serie a las 19:45.