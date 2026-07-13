Caliente de Durango: la novena duranguense está cerca de romper una espera de 48 temporadas

A falta de siete series para concluir el calendario regular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Caliente de Durango se mantiene en zona de clasificación y depende de sus propios resultados para poner fin a una sequía que se ha extendido por 48 temporadas.

Con marca de 38 victorias y 33 derrotas, el conjunto dirigido por Óscar Robles ocupa el segundo lugar de la Zona Norte y afronta el tramo decisivo del campeonato con la oportunidad de devolver a la capital del estado a unos playoffs que no vive desde finales de la década de los setenta.

La organización sabe que aún restan varios obstáculos por superar, pero el objetivo histórico está más cerca que nunca.

Una sequía que pesa en la historia

La última ocasión en que un equipo de Durango disputó la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol fue en 1978 , cuando los históricos Alacranes protagonizaron una de las mejores etapas del beisbol profesional en el estado. Desde entonces, distintas franquicias han pasado por la ciudad sin conseguir regresar a la pelea por el campeonato.

Han transcurrido casi cinco décadas desde aquella clasificación y el paso de organizaciones como Alacranes, Generales y ahora Caliente ha mantenido viva la ilusión de una afición que año tras año espera volver a celebrar una campaña protagonista.

Más allá de la posición en el standing, el equipo ha logrado consolidar una identidad competitiva que le ha permitido mantenerse entre los mejores de la Zona Norte durante buena parte de la campaña, algo que no ocurría desde hace muchos años.

Un calendario lleno de desafíos

Aunque el panorama luce alentador, la clasificación todavía está lejos de asegurarse. Caliente deberá afrontar una de las partes más complicadas de su calendario con tres series consecutivas como visitante frente a Unión Laguna, Acereros de Monclova y Dorados de Chihuahua.

A ello se suma rivales que pueden llegar a representar un problema para Durango, como lo es el caso de Sultanes de Monterrey, Charros de Jalisco y Toros de Tijuana. En una Zona Norte caracterizada por su enorme paridad, cualquier buena o mala racha puede modificar considerablemente la tabla de posiciones.

El sueño depende únicamente de Caliente

Mientras Durango conserve el ritmo mostrado durante gran parte de la temporada, no necesitará depender de combinaciones de resultados para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Con siete series por jugar y una larga espera de 48 temporadas como motivación, Caliente afrontará las próximas semanas sabiendo que tiene la posibilidad de devolver la ilusión al beisbol duranguense.

La historia está al alcance, pero para alcanzarla será necesario superar el calendario más exigente de toda la campaña y confirmar en el terreno de juego que este puede ser, por fin, el año en que Durango vuelva a vivir una postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol.