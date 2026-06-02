Caliente de Durango: la novena duranguense llega a su séptima victoria consecutiva

Caliente de Durango se llevó el primer juego de la serie ante Dorados de Chihuahua en el Estadio Francisco Villa, en un duelo intenso que se definió en los últimos innings y que tuvo de todo, cuadrangulares, remontadas y momentos de alta tensión en el “Volcán”.

Dorados golpea primero

El arranque del juego fue para la visita, Dorados tomó ventaja desde la primera entrada con un cuadrangular solitario de Mark Contreras por el jardín izquierdo , marcando el ritmo ofensivo temprano ante el pitcheo duranguense.

Sin embargo, la reacción de Caliente no tardó en llegar. En la parte baja del primer inning, el equipo local armó una rápida respuesta gracias a un doblete productor de Reynaldo Rodríguez frente a Elian Leyva, el cual impulsó a Jonathan Villar y a Estevan Florial para darle la vuelta al marcador 2-1 y encender a la afición local. Para la segunda baja, Durango timbró una más (3-1) en los pies de Webster Rivas tras un rodado de out forzado de Florial.

Duelo de volteretas y máxima tensión

Chihuahua no bajó los brazos y comenzó a responder con fuerza. En la tercera alta, Mark Contreras volvió a aparecer para conectar su segundo jonrón de la noche, recortando la distancia 3-2. Posteriormente, en la cuarta entrada, el mismo Contreras apareció de nueva cuenta con un sencillo productor que mandó a Brainer Bonaci al plato para empatar el encuentro 3-3.

Durango recuperó la ventaja en la quinta baja gracias a un limpio doblete de Alejandro Mejía hacia el jardín derecho que hizo anotar a Elier Hernández (4-3) . No obstante, los de Chihuahua volvieron a igualar la pizarra 4-4 en la sexta alta con un doblete remolcador de Leobaldo Piña que impulsó a Gilberto Vizcarra.

Ataque oportuno en la recta final

El juego se destrabó en la parte baja de la séptima entrada. Con hombres en las esquinas, Leonel Valera conectó un rodado a la segunda base que provocó un error en el tiro de Andre Lipcius, permitiendo que Óscar Mercado anotara la carrera que rompió el empate para poner el 5-4.

En la octava baja, la agresividad en las bases de Estevan Florial fue la clave: tras conectar un sencillo, se robó de forma consecutiva la segunda y la tercera base (llegando a 13 robos en la campaña). Momentos después, un elevado de sacrificio de Reynaldo Rodríguez al jardín izquierdo le permitió a Florial anotar la carrera de la tranquilidad, ampliando la ventaja a 6-4.

Andrews asegura el triunfo en la novena

Ya en la novena alta, con el drama a tope tras un doble de Coco Montes y una base por bolas que pusieron hombres en peligro para la visita, el relevista Clayton Andrews logró colgar el cero definitivo. Andrews metió el brazo para ponchar al peligroso Mark Contreras y finalmente obligar a Carlos Muñoz a sacar una línea de out al jardín derecho, sellando así una victoria trabajada y de alto valor para Caliente de Durango en el inicio de la serie.

¿Llegará la séptima?

Tal y como lo dicta el calendario de la LMB, Durango volverá a recibir a los Dorados en el Estadio Francisco Villa este 3 de junio en punto de las 7 de la noche.

Caliente tiene la oportunidad de llegar a su séptima victoria consecutiva y continuar sumando en la tabla de la Zona Norte.