Caliente de Durango: la novena duranguense remonta a Unión Laguna y se lleva la serie de visita

Caliente de Durango firmó una de sus victorias más importantes de la temporada al venir de atrás y derrotar 6-4 a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución. Con este resultado, la novena duranguense aseguró la serie como visitante en el Clásico de la Laguna y se llena de confianza para el cierre de la confrontación.

La tropa de Durango mostró una enorme capacidad de reacción tras verse abajo por cuatro carreras en el primer tercio del encuentro, respondiendo con un bateo oportuno y un bullpen hermético para quedarse con un triunfo de auténtico carácter.

Laguna pegó primero y con fuerza

Los Algodoneros hicieron valer la localía temprano. Castigaron la serpentina abridora de Durango en la primera entrada con doblete productor de Nicholas Torres y roletazo de Yadir Drake para poner el 2-0.

Para el segundo episodio ampliado la diferencia; tras un pasaporte a Francisco Arcia, Julián Escobedo conectó un triple productor y, aprovechando un error en el tiro del abridor Spencer Turnbull , el propio Escobedo timbró la registradora para colocar una pesada pizarra de 4-0. Durante los primeros innings, el pitcheo lagunero maniató a la ofensiva de Caliente, que batallaba para descifrar los lanzamientos locales.

La rebelión de Caliente comenzó en la quinta

La historia comenzó a escribirse de forma distinta en la apertura del quinto rollo. Alejandro Mejía encendió la mecha con un doblete, seguido por sencillos de José Carlos Ureña y una línea productora de Webster Rivas para romper el cero. Acto seguido, Drew Stankiewicz trajo la segunda rayita con un elevado de sacrificio que apretó el marcador 4-2.

En la sexta, Estevan Florial gorreó la inicial, se estafó la intermedia y anotó gracias a un sencillo productor de Elier Hernández para poner a Durango a tiro de piedra (4-3).

La estocada final llegó en el fatídico octavo capítulo ante los envíos del relevista Thomas McIlraith. Leonel Valera, Estevan Florial y Reynaldo Rodríguez ligaron sencillos de manera consecutiva para decretar el empate . Con corredores en las esquinas, Alejandro Mejía se vistió de héroe al conectar un rodado que se internó en el jardín para remolcar a Florial, coronando un rally de dos anotaciones que le dio la vuelta al encuentro 5-4.

Valera puso el cerrojo y el bullpen bajó la cortina

En la novena alta, Leonel Valera congeló las esperanzas de la fanaticada local al conectar un panorámico cuadrangular solitario (su noveno de la campaña) por todo el jardín izquierdo, colgando el 6-4 definitivo en la pizarra.

Con la serie en la bolsa, Caliente de Durango buscará completar la barrida este jueves 16 de julio, cuando dispute el tercer y último de la serie frente a los Algodoneros de Unión Laguna a partir de las 19:30 horas.