Caliente de Durango: la novena duranguense remonta de visita ante Toros de Tijuana

Caliente de Durango vino de atrás para conseguir una valiosa victoria como visitante al derrotar 3-2 a los Toros de Tijuana, en un encuentro donde el pitcheo respondió en los momentos de mayor presión y la ofensiva apareció en los innings finales para darle la vuelta al marcador.

La novena duranguense comenzó abajo desde la primera entrada, pero nunca dejó de pelear. Con paciencia en la caja de bateo y un bullpen que logró contener a una de las ofensivas más peligrosas de la Liga Mexicana de Beisbol, Caliente terminó consumando una remontada que le permite arrancar con el pie derecho la serie en territorio fronterizo.

Toros tomó ventaja desde el inicio

Los locales pegaron primero apenas en la parte baja del primer inning cuando Franchy Cordero conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín central, llevándose por delante a Isaac Rodríguez para colocar el 2-0 en la pizarra.

Después de ese temprano golpe, el abridor de Durango logró asentarse en la loma y, con el respaldo del relevo, limitó el daño para mantener al equipo con posibilidades de regresar en el encuentro.

Villar acercó a Durango

La reacción visitante llegó en la sexta entrada. Víctor Márquez abrió el episodio negociando base por bolas y posteriormente anotó gracias a un doblete de Jonathan Villar, quien encontró el espacio por el jardín izquierdo para colocar el 2-1 y meter nuevamente a Caliente en el partido.

Esa carrera cambió el impulso del encuentro, ya que la ofensiva duranguense comenzó a generar mayor tráfico en las bases y obligó a Tijuana a mover su bullpen antes de lo previsto.

El empate y la remontada llegaron al final

En la novena entrada, Caliente volvió a responder cuando Jonathan Villar anotó la carrera del empate tras un sencillo productor de Daniel Johnson, quien conectó un batazo al jardín derecho para colocar el 2-2.

Ya en el décimo episodio apareció el batazo que terminó definiendo el encuentro. Elier Hernández castigó el relevo de los Toros con un cuadrangular solitario entre los jardines izquierdo y central, su undécimo de la temporada, para darle a Durango la ventaja definitiva de 3-2.

El bullpen selló el triunfo

Con la ventaja en sus manos, el relevo duranguense tuvo que trabajar bajo presión. En la parte baja del décimo, Tijuana colocó corredores en circulación e incluso amenazó con empatar el encuentro, pero la defensiva respondió en los momentos clave.

Una de las jugadas más importantes llegó en la novena cuando Daniel Johnson retiró en el plato a Isaac Rodríguez con un preciso disparo desde el jardín derecho, evitando la carrera que habría significado la ventaja para los locales.

Finalmente, Mario Meza retiró el último out para asegurar la victoria de Caliente, que supo sobreponerse a una desventaja temprana y mostró carácter para quedarse con un triunfo de gran valor como visitante.