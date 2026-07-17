Caliente de Durango: la novena duranguense vence Acereros en extra inngins en Monclova

Caliente de Durango volvió a mostrar capacidad de reacción y se impuso 6-4 a los Acereros de Monclova en un electrizante encuentro que necesitó 11 entradas en el Estadio Monclova.

El conjunto duranguense comenzó adelante desde la misma primera entrada, cuando Jonathan Villar llegó a las bases tras un error defensivo y posteriormente anotó con un elevado de sacrificio de Reynaldo Rodríguez. La ventaja visitante aumentó en el cuarto capítulo, Elier Hernández recibió base por bolas y C.J. Hinojosa conectó un doble hacia el jardín derecho para producir el 2-0 provisional.

Acereros respondió con la voltereta

Monclova reaccionó con bravura en el cierre de la cuarta entrada, aprovechando una combinación de imparables y errores defensivos para darle la vuelta al marcador ante la fanaticada local. Alan Trejo conectó un sencillo que permitió las anotaciones de Andretty Cordero y Ryan Hernández, mientras que José Heberto Félix impulsó a José Peraza para colocar el 3-2.

Los de casa agregaron una carrera más en el quinto episodio. Magneuris Sierra abrió la ofensiva con un toque de bola y aprovechó un error en el tiro para avanzar hasta la segunda base; posteriormente cruzó el plato con un elevado de sacrificio de Rodolfo Amador, aumentando la diferencia a favor de los coahuilenses por 4-2.

Caliente empató en la octava entrada

La ofensiva de Durango despertó nuevamente en el corte tardío del encuentro. En la parte alta del octavo capítulo, Víctor Márquez recibió base por bolas, se robó la segunda almohadilla y anotó con un limpio doble de Estevan Florial hacia el jardín izquierdo.

El propio Florial se robó la tercera base y llegó al pentágono gracias a un sencillo productor de José Carlos Ureña, con el que Caliente igualó dramáticamente el encuentro 4-4.

El bullpen duranguense logró mantener a raya a los locales durante las entradas siguientes . En el décimo episodio, Monclova colocó corredores en posición de anotar amenazando con dejar tendido al rival, pero el pitcheo visitante se fajó para colgar el cero.

Escárrega decidió el partido en la entrada 11

Caliente encontró la diferencia definitiva en la parte alta del undécimo episodio. Reynaldo Rodríguez recibió base por bolas y avanzó a la segunda almohadilla con un toque de sacrificio de José Carlos Ureña.

Después de una base por bolas intencional para Elier Hernández y un elevado de C.J. Hinojosa, Christopher Escárrega se vistió de héroe al conectar un salvaje doble hacia el jardín derecho que partió el diamante y permitió las anotaciones de Rodríguez y Hernández para colocar el 6-4.

Con este resultado, Caliente consiguió una victoria de puro carácter en la carretera, apoyado por una ofensiva que respondió en el momento crucial de los extra innings y un relevo que evitó el daño en la recta final.

¿Revancha o empate?

El segundo encuentro de nueva cuenta se jugará en casa de Monclova, en donde Durango tiene la oportunidad de ganar la serie y Acereros de luchas contra uno de los mejores equipos de la Zona Norte. El playball se cantará a las 19:45 horas.