Caliente de Durango: ¡Llegó la 45! La novena duranguense remonta a Rieleros

Caliente de Durango volvió a mostrar capacidad de reacción y se impuso 6-4 sobre Rieleros de Aguascalientes, luego de remontar una desventaja de cuatro carreras en el primer encuentro de la serie.

Rieleros atacó desde la primera entrada

Aguascalientes aprovechó el descontrol del abridor Devin Smeltzer para construir una ventaja tempranera. Matt McDermott recibió un pelotazo y anotó con un triple de Amílcar Gómez, quien posteriormente llegó al plato gracias a un sencillo de José Manuel Orozco.

José Rondón mantuvo vivo el ataque con un imparable al jardín central y Maikel Serrano negoció una base por bolas para llenar las almohadillas.

Matthew Batten conectó después un sencillo al jardín central que permitió anotar a Orozco y Rondón, aunque Serrano fue puesto fuera en la antesala. El batazo colocó el marcador 4-0 y provocó la salida de Smeltzer, quien fue sustituido por Jorge Sauceda .

Durango intentó responder en el cierre del primer episodio con un sencillo de Leobaldo Piña y una base por bolas para Reynaldo Rodríguez, pero la ofensiva no consiguió producir carreras.

Caliente comenzó a descontar

La primera anotación del conjunto local llegó en la tercera entrada. Drew Stankiewicz recibió pasaporte, Estevan Florial conectó sencillo al jardín central y Reynaldo Rodríguez impulsó al primero con un rodado que se internó en el campo corto.

Durango volvió a hacer daño en el cuarto capítulo. José Carlos Ureña abrió la ofensiva con un doble al jardín izquierdo, avanzó hasta la antesala con una línea de Webster Rivas y llegó al plato mediante un elevado de sacrificio de Víctor Márquez.

El ataque duranguense volvió a aparecer en la sexta entrada. Elier Hernández conectó su doble número 20 de la temporada y, después de una base por bolas para Webster Rivas, Víctor Márquez produjo la tercera carrera con un sencillo al jardín derecho.

La ofensiva colocó corredores en las esquinas y obligó a Rieleros a realizar cambios constantes en el montículo, aunque Durango no pudo empatar en ese episodio.

Ataque de tres carreras completa la remontada

Caliente encontró el momento decisivo en la parte baja de la séptima entrada. Leobaldo Piña y Estevan Florial comenzaron el ataque con sencillos consecutivos, mientras que Reynaldo Rodríguez recibió una base por bolas para llenar las almohadillas.

Daniel Johnson respondió con un sencillo al jardín derecho que llevó al plato a Piña y Florial, con lo que Durango tomó por primera vez la ventaja en el encuentro por 5-4.

Después de una doble matanza, José Carlos Ureña conectó su segundo doble del compromiso para remolcar a Reynaldo Rodríguez y ampliar la diferencia a dos carreras .

Ureña intentó anotar posteriormente con un sencillo de Webster Rivas, pero fue retirado en el plato con un tiro del jardinero derecho Ángel Reyes.

El bullpen conserva la ventaja

Después de las cuatro carreras permitidas en el primer episodio, el pitcheo duranguense consiguió mantener sin anotaciones a Rieleros durante el resto del encuentro.

Engler ingresó para lanzar la novena y aseguró el triunfo con una actuación contundente. El relevista retiró por la vía del ponche a Aaron Antonini, al emergente Sergio Pérez y a Matt McDermott para completar la remontada y sellar el marcador de 6-4.

Caliente inició así con victoria la serie ante Rieleros, respaldado por una ofensiva que conectó batazos oportunos y un relevo que no permitió carreras durante las últimas ocho entradas del compromiso.

Durango ahora tendrá que descansar pues en menos de 24 horas volverán a jugar en 'El Volcán' de nueva cuenta contra Aguascalientes. El playball se cantará en punto de las 5 de la tarde de este 25 de julio en el Estadio Francisco Villa.