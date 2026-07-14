Caliente de Durango: los duranguenses apalean 9-1 a Algodoneros de Unión Laguna en su casa

Caliente de Durango firmó una de sus actuaciones más sólidas de la temporada al imponerse con autoridad 9-1 a los Algodoneros de Unión Laguna en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Revolución, resultado con el que los dirigidos por la novena duranguense comenzaron con el pie derecho su visita a la Laguna.

Ataque explosivo desde el inicio

La novena duranguense abrió la pizarra apenas en la primera entrada con un sencillo productor de Reynaldo Rodríguez , que llevó al plato la carrera de la quiniela. Sin embargo, el golpe definitivo llegó en el segundo episodio, cuando Caliente fabricó un rally de cinco anotaciones.

En ese inning destacaron un elevado de sacrificio de Drew Stankiewicz, un toque productor de Víctor Márquez y un imparable de tres carreras conectado por Reynaldo Rodríguez, que amplió la ventaja hasta colocar el marcador 6-0.

La ofensiva no bajó el ritmo y en la cuarta entrada sumó dos carreras más gracias a un triple productor de Leonel Valera y un rodado impulsor de Reynaldo Rodríguez, colocando una cómoda ventaja de 8-0 sobre los laguneros.

Laguna rompe el cero, pero Durango responde

Los Algodoneros evitaron la blanqueada en la sexta baja con un elevado de sacrificio de Eguy Rosario, que permitió anotar a Yadir Drake para colocar el 8-1.

No obstante, cualquier intento de reacción fue frenado por el pitcheo de Caliente, que limitó el daño y continuó dominando a la ofensiva local durante el resto del compromiso.

En la novena entrada, la escuadra duranguense puso cifras definitivas cuando Víctor Márquez anotó tras un rodado productor de Drew Stankiewicz , sellando el 9-1 definitivo.

La serie continuará este miércoles

Con este triunfo, Caliente de Durango toma ventaja en la serie frente a Unión Laguna y buscará asegurarla en el segundo compromiso.

El segundo juego de la serie se disputará este miércoles 15 de julio, en punto de las 19:30 horas, nuevamente en el Estadio Revolución de Torreón, donde los duranguenses intentarán mantener el buen momento ofensivo y sumar una nueva victoria ante los Algodoneros.