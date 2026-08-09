Caliente de Durango muestra su poderío, vence 9-3 a Acereros de Monclova e iguala la serie de playoffs

Tras la épica voltereta que los dejó tendidos en el montículo del Francisco Villa, 12-6, la novena de Caliente de Durango volvió a casa para encarar el segundo duelo de playoffs ante los Acereros de Monclova. Con el golpe fresco del primer juego, los rojinegros salieron al diamante con la urgencia de sacudirse el mal trago y recuperar la serie desde el primer lanzamiento.

Ambos equipos mostraron solvencia

El compromiso comenzó apretado en un duelo defensivo donde los abridores maniataron a los bateadores. La chispa que encendió la tribuna llegó en la baja del tercer episodio, cuando Elier Hernández conectó con rencor la esférica para mandarla a volar por encima del jardín central. Ese cuadrangular solitario inauguró la pizarra y provocó el rugido de la afición al poner el juego uno por cero.

Sin embargo, la visita reaccionó en el cuarto rollo embistiendo con un racimo de tres anotaciones comandado por dobletes oportunos de Ramón Hernández y José Heberto Félix. Durango sufrió además la salida de Reynaldo Rodríguez por un fuerte impacto en la cabeza; pese al golpe anímico, Daniel Johnson emergió con el madero al botarla por el centro, empatando dramáticamente las acciones a tres carreras por bando.

Johnson se agiganta y adelanta al Rojinegro

La embestida decisiva llegó en la quinta entrada gracias a la explosión ofensiva rojinegra. Con corredores en las almohadillas, Estevan Florial conectó un espectacular triple productor de dos anotaciones. Segundos más tarde, Daniel Johnson desapareció la pelota por el prado derecho para su segundo jonrón. En el séptimo episodio, el propio Johnson coronó una noche inolvidable al disparar su tercer cuadrangular del encuentro, sellando el holgado nueve por tres.

Recobran la confianza y sellan el marcador

En la octava entrada, el relevo de Caliente cerró la puerta a cualquier intento de rebelión monclovense. Jake Sánchez retiró un momento crítico apoyado por un disparo certero del receptor Webster Rivas para enfriar a un corredor en tercera. Por su parte, la ofensiva local congestionó las almohadillas mediante tres pasaportes, aunque el pitcheo acerero apretó la mano para colgar el cero sin más daño en el marcador.

Finalmente, Derek West subió a la loma en el noveno capítulo para despachar el trámite con autoridad impecable. Con roletazo al cuadro y un par de ponches consecutivos, el cerrador apagó las luces del Francisco Villa, asegurando la victoria de Durango 9-3. De esta forma, Caliente cobró venganza inmediata, igualó la serie de playoffs y recuperó la confianza frente a su fiel afición.