Caliente de Durango: novena duranguense logra la remontada ante los Pericos de Puebla

Caliente de Durango protagonizó una noche de volteretas y emociones al imponerse 9-7 a los Pericos de Puebla, en un duelo donde la ofensiva rojinegra respondió en los momentos más importantes para quedarse con una valiosa victoria.

El encuentro comenzó favorable para los locales gracias a los cuadrangulares solitarios de Daniel Johnson y Estevan Florial durante la primera entrada para poner el 2-0. Sin embargo, Puebla reaccionó rápidamente en la segunda y tercera alta para irse arriba.

Durango respondió con un rally en la tercera baja recuperando la ventaja 6-4, pero los visitantes no cedieron. En la sexta entrada, un triple de Cristhian Adames y un posterior doblete productor de David Rodríguez permitieron que los Pericos empataran el juego de forma momentánea 6-6.

Puebla toma la ventaja en el último tercio

La incertidumbre se mantuvo hasta las entradas finales. En la apertura del séptimo inning, Moisés Gómez castigó el pitcheo duranguense con un cuadrangular solitario entre los jardines izquierdo y central, devolviéndole la ventaja a la novena poblana por 7-6 y silenciando momentáneamente el graderío.

El momento clutch de Durango

La espectacular reacción de Caliente llegó en la parte baja de la octava entrada. El ataque comenzó cuando Webster Rivas negoció pasaporte, seguido de una estrategia perfecta de toques de sacrificio por parte de Víctor Márquez y Daniel Johnson que avanzaron a los corredores y pusieron la presión al máximo sobre el bullpen de Pericos.

Fue entonces cuando Damon Dues encendió la pólvora y conectó su cuarto cuadrangular de la temporada con un elevado por el jardín derecho , desatando la locura al darle la vuelta al juego. La fiesta no paró ahí; tras una base por bolas a Florial, Reynaldo Rodríguez sentenció el triunfo al conectar un sólido sencillo al jardín central que remolcó a Antonio Castañeda y Víctor Márquez, colocando el 9-7 definitivo en la pizarra.

En la novena entrada, el bullpen de Durango cumplió con la tarea. Derek West se encargó de retirar los outs finales, dominando a Samar Leyva con un roletazo a la inicial para bajar la cortina y asegurar una victoria que premia la enorme capacidad de reacción del equipo dirigido por Óscar Robles.

Segundo capítulo

Durango de nueva cuenta recibirá a los Pericos de Puebla en 'El Volcán' este 17 de junio a las 19:10 en donde puede ser que Caliente se lleve la serie o que los visitantes recuperen el ritmo.