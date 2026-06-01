Caliente de Durango: ¡Participa por boletos para el primer juego ante Dorados de Chihuahua!

Caliente de Durango atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y la afición tiene una nueva cita en el Estadio Francisco Villa, donde la novena duranguense buscará mantener el buen paso dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

Luego de una serie positiva ante Tecos de los Dos Laredos, el equipo duranguense logró escalar posiciones en la Zona Norte y colocarse en el quinto lugar de la tabla, un avance que ha encendido el ánimo entre los seguidores que han acompañado al equipo durante la campaña.

Ahora, Caliente volverá a casa para enfrentar a Dorados de Chihuahua, en una serie que se perfila atractiva por el momento que vive la novena duranguense y por la posibilidad de seguir sumando triunfos importantes frente a su afición.

Si quieres ser parte del ambiente beisbolero en el Estadio Francisco Villa, esta puede ser tu oportunidad, ya que El Siglo de Durango tiene boletos dobles para regalar.

El respaldo desde las gradas será clave para que Caliente de Durango intente hacer pesar su casa ante Dorados, en una nueva prueba dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Más allá del marcador, asistir al estadio se ha convertido en una experiencia completa para disfrutar con familia, amigos o pareja, entre música, alimentos, ambiente en las tribunas y la emoción que se vive entrada tras entrada.

¿Cómo participar para ganarlos?

¡La dinámica es muy sencilla! Si estás interesado en ganar estos accesos, lo único que tienes que hacer es:

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