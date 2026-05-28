Caliente de Durango: ¡Participa por boletos para el primer juego ante Tecos de los Dos Laredos!

La emoción del beisbol vuelve a sentirse en Durango y el ambiente en el Estadio Francisco Villa promete otra noche intensa dentro de la temporada. Si quieres asistir al primer juego de la serie entre Caliente de Durango y Tecos de los Dos Laredos, esta puede ser tu oportunidad, ya que El Siglo de Durango tiene boletos dobles para regalar.

El encuentro forma parte de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, en la que la novena duranguense buscará aprovechar el respaldo de su afición para sumar un resultado importante en casa.

El primer duelo de la serie se jugará este viernes 29 de mayo, en una jornada que se perfila como una buena opción para disfrutar con la familia, amigos o pareja. Más allá del marcador, la experiencia en el estadio se complementa con el ambiente en las gradas, la música, los alimentos y la emoción que se vive entrada tras entrada.

Caliente de Durango saldrá al diamante con la intención de hacer pesar su casa, mientras que Tecos de los Dos Laredos llegará dispuesto a complicar la serie desde el arranque, por lo que se espera un partido atractivo para los aficionados.

¿Cómo participar para ganarlos?

¡La dinámica es muy sencilla! Si estás interesado en ganar estos accesos, lo único que tienes que hacer es:

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Si cumples con todos los requisitos, podrás ingresar a la rifa que se realizará durante el transcurso de la mañana y mediodía.