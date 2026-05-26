Caliente de Durango: participa por cortesías para el Juego 2 ante Saraperos de Saltillo

El segundo juego de la serie entre Caliente de Durango y Saraperos de Saltillo se perfila como un duelo clave donde se puede inclinar la balanza o culminar la serie en el Estadio Francisco Villa, especialmente por el momento que viven ambas novenas.

Las novenas quieren despertar

Los duranguenses llegan con la presión de cortar una racha negativa tras ser barridos por Sultanes, situación que los tiene con marca momentánea de 15-18 y obligados a responder en casa, donde ya demostraron que pueden ser explosivos ofensivamente.

Por su parte, Saraperos intentará aprovechar cualquier titubeo para emparejar la serie o tomar ventaja, pese a su irregular campaña (11-21) , en la que han mostrado altibajos pero también destellos de poder, como el triunfo que rescataron recientemente ante Rieleros.

En este contexto, el Juego 2 luce como un punto de quiebre, Durango buscará imponer condiciones con su bateo en casa, mientras que Saltillo necesita consistencia para mantenerse competitivo y evitar seguir rezagado en la Zona Norte.

¿Cómo participar para ganarlos?

Participar para esta dinámica es muy fácil, solo tienes que seguir estos pasos al pie de la letra: