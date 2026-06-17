Caliente de Durango: Pericos sucumbe ante la ofensiva rojinegra en la sexta victoria al hilo

Caliente de Durango firmó este miércoles su sexta victoria consecutiva con una exhibición ofensiva encabezada por Daniel Johnson, quien quedó a un sencillo de completar el ciclo en el triunfo por 10-1 sobre los Pericos de Puebla en el Volcán de Villa. Con el resultado, la novena rojinegra tomó ventaja de 2-0 en la serie y mejoró su marca a 27-25, acercándose a los primeros puestos del Salvaje Norte.

Johnson fue la figura indiscutible: el jardinero californiano terminó de 5-3 con triple, jonrón y doble, además de dos producidas y tres anotadas, encendiendo desde el primer inning una ofensiva que no dejó de presionar. Su triple inicial abrió la puerta para que Jonathan Villar lo impulsara con elevado de sacrificio y marcara el 0-1. En la tercera entrada volvió a aparecer, esta vez con un cuadrangular por el jardín central que amplió la ventaja a 0-2.

Durango cerró el tramite con firmeza

Mientras Johnson marcaba el ritmo, Devin Smeltzer cumplía desde la loma. El abridor de Caliente trabajó 5.1 entradas, enfrentó a 25 bateadores, permitió 10 hits, una carrera, otorgó tres bases y ponchó a tres, firmando su cuarta victoria de la temporada y dejando su efectividad en 5.65. Su único daño llegó en el quinto inning, cuando Herlis Rodríguez anotó en un lanzamiento descontrolado.

Durango siguió sumando en el cuarto episodio con la carrera de Reynaldo Rodríguez, quien aprovechó un error del receptor Juan Kirk para poner el 0-3. En el quinto, Leonel Valera abrió con triple y anotó con elevado de sacrificio de Víctor Márquez, moviendo la pizarra a 0-4. La respuesta poblana fue mínima y efímera, mientras Caliente mantenía el control del encuentro.

Los rojinegros están enrachados

El ataque rojinegro volvió a golpear en la sexta entrada con un sencillo de Webster Rivas que impulsó a Estevan Florial y Drew Stankiewicz para el 1-6. La séptima entrada terminó por romper el juego: Márquez, Johnson, Florial y Rodríguez cruzaron el plato en un inning que dejó sin margen de reacción a los Pericos y selló la victoria más amplia de la racha actual.

La serie continuará este jueves a las 7:10 pm, con Vladimir Gutiérrez (2-5, 3.69) anunciado por Puebla y Jorge Sauceda (1-1, 3.97) por Caliente, en busca de completar la barrida y extender su mejor momento de la campaña.