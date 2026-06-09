Caliente de Durango pierde el primero ante Olmecas de Tabasco en noche de poder de Seth Beer

Iniciando su gira por el Sur, la novena de Caliente de Durango llegó al Estadio Centenario 27 de Febrero para medirse con unos Olmecas de Tabasco que atraviesan uno de los momentos más sólidos del campeonato. Los dirigidos por Óscar Robles aterrizaron en Villahermosa con el golpe fresco de la barrida sufrida ante Unión Laguna, obligados a ofrecer una respuesta inmediata para frenar la caída y no perder terreno en la pelea del Norte.

Caliente abrió el juego con orden pero sin daño, enfrentando a un Tyler Danish que trabajó con ritmo y obligó a rodados tempranos. Odrisamer Despaigne respondió del otro lado con un arranque limpio, aunque Tabasco avisó de inmediato con un doble de Marco Hernández que encendió a la tribuna. El derecho cubano salió del apuro con ponches y rolas controladas, marcando un primer intercambio tenso, de estudio, sin margen para errores.

Caliente ataca, pero Olmecas responde

El duelo se mantuvo cerrado hasta que Óscar Mercado quebró el cero en la cuarta entrada con un batazo que viajó profundo entre izquierdo y central para adelantar a Durango. Pero la ventaja se sostuvo apenas un suspiro: en la baja de la quinta, un toque, un pelotazo y un error abrieron la puerta para que los Olmecas fabricaran un rally de tres. Marco Hernández igualó con un sencillo oportuno, Domingo Leyba empujó la del despegue y Seth Beer remató la entrada con otro imparable que puso el 3–1.

A partir de ahí, el juego tomó el tono áspero de una serie del Sur: rolas duras, turnos trabajados y defensivas exigidas al límite. Despaigne navegó entre tráfico constante, mientras la ofensiva duranguense apenas encontró un par de corredores en posición de anotar sin poder capitalizar. Tabasco, en cambio, aprovechó cada concesión, desde el error de Valera hasta los boletos que extendieron innings, para inclinar un duelo que había iniciado parejo y que ahora exigía una respuesta inmediata de la visita.

Pelearon hasta el final

Durango volvió a acercarse en la sexta, cuando Mercado negoció boleto, robó la intermedia y anotó con un doble de Reynaldo Rodríguez que recortó la distancia a 3–2. Pero el duelo se quebró definitivamente en la séptima: con dos outs y dos en base, Seth Beer cazó un pitcheo alto y lo desapareció por el izquierdo-central para un jonrón de tres carreras que abrió el 6–2 y silenció a la banca visitante.

Mercado aún intentó reanimar a los suyos en la octava con su segundo cuadrangular de la noche, un batazo solitario que puso el 6–3, pero el bullpen tabasqueño cerró sin titubeos y apagó cualquier intento de reacción.