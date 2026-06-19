Caliente de Durango: primer juego versus Conspiradores de Querétaro se suspende por lluvia

La lluvia obligó a detener el primero de la serie entre Caliente de Durango y Conspiradores de Querétaro la noche de este viernes en el Estadio Francisco Villa, cuando apenas se habían disputado dos entradas completas y la novena duranguense mantenía la ventaja en la pizarra.

Las condiciones climatológicas impidieron la continuación del encuentro, por lo que la organización de Caliente informó que el partido será reanudado este sábado 20 de junio a las 17:05 horas, justo en el punto donde fue suspendido.

Al momento de la interrupción, el conjunto dirigido por Óscar Robles se encontraba al frente por marcador de 5-3, luego de un inicio de juego con ofensivas activas por parte de ambos equipos.

Caliente reaccionó tras un arranque complicado

El encuentro comenzó con intensidad desde la primera entrada. Los visitantes lograron tomar ventaja temprana en la pizarra, pero la respuesta de la novena duranguense no tardó en llegar.

Aprovechando el respaldo de su afición en el Francisco Villa, Caliente consiguió darle la vuelta al marcador y construir una ventaja de dos carreras antes de que la lluvia apareciera sobre el inmueble.

Sin embargo, las precipitaciones comenzaron a intensificarse conforme avanzó la noche, obligando inicialmente a retrasar las acciones mientras personal de mantenimiento protegía el terreno de juego. Después de varios minutos de espera y ante la falta de una mejoría en las condiciones climáticas, los umpires determinaron la suspensión oficial del encuentro.

Habrá doble jornada este sábado

Tras la decisión, la organización confirmó que el partido será reanudado este sábado y deberá completarse a nueve entradas, respetando el marcador de 5-3 favorable a Caliente de Durango.

Una vez concluido ese compromiso, ambas novenas disputarán el segundo juego de la serie en formato de siete entradas, tal y como lo establecen los reglamentos de la Liga Mexicana de Beisbol para este tipo de situaciones.

La doble cartelera permitirá recuperar el encuentro pendiente sin afectar el calendario de la serie, que concluirá el domingo en territorio duranguense.

¿Qué pasará con los boletos?

Caliente de Durango también informó que los aficionados que adquirieron boleto para el encuentro suspendido podrán utilizarlo para cualquiera de los juegos restantes de la serie.

El acceso será válido en la misma localidad adquirida originalmente, ya sea para la doble jornada programada este sábado o para el tercer y último encuentro de la serie, que se disputará el domingo a las 14:05 horas.

De esta manera, la afición no perderá la oportunidad de apoyar a la novena rojinegra en una serie importante dentro de la recta final de la temporada.