Caliente de Durango: ¿qué necesita la novena duranguense para asegurar los playoffs?

Caliente de Durango se encuentra cada vez más cerca de terminar con una espera de varios años sin postemporada, luego de mantenerse en el segundo lugar de la Zona Norte con marca de 42 victorias y 35 derrotas, cuando solamente restan 15 encuentros para concluir la temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol.

¿Qué ocupa Durango?

El camino matemáticamente seguro consiste en alcanzar las 52 victorias, cifra que le garantizaría terminar dentro de los seis lugares que entregan boleto a los playoffs, sin depender de los resultados de otros equipos .

Caliente necesita ganar 10 de sus últimos 15 compromisos para cerrar la campaña con récord de 52-41. Ese resultado sería suficiente para asegurar la clasificación, debido a que Algodoneros de Unión Laguna, equipo que actualmente ocupa la séptima posición, solamente puede llegar a un máximo de 51 triunfos.

Unión Laguna presenta marca de 36-42 y también tiene 15 partidos pendientes. Incluso si ganara todos sus encuentros restantes, finalizaría con 51-42, un triunfo por debajo de los 52 que alcanzaría la novena duranguense.

Bajo este contexto, Caliente no necesariamente está obligado a terminar con 52 victorias. El boleto podría concretarse antes si los triunfos rojinegros se combinan con tropiezos de Unión Laguna o de cualquier equipo que llegue a ocupar el límite de la clasificación.

Cinco series definirán el futuro de Caliente

La recta final comenzará con una visita a Dorados de Chihuahua, rival que aparece en la parte baja de la Zona Norte . Posteriormente, los duranguenses regresarán a casa para enfrentar a Rieleros de Aguascalientes y Sultanes de Monterrey.

Después llegará la última serie como visitante frente a Charros de Jalisco, antes de que Caliente cierre su calendario regular en Durango contra Toros de Tijuana, actual líder de la división.

Durango depende de sus propios resultados

Conseguir 10 victorias en 15 juegos representa jugar un reto durante el cierre, y con rivales de alto calibre como Sultanes, Toros y Charros , pero Caliente también cuenta con margen para clasificar mediante combinaciones de resultados.

La novena duranguense ha mostrado mayor fortaleza en casa, donde presenta récord de 23-12. Esa condición podría ser determinante, debido a que nueve de los 15 compromisos restantes se disputarán frente a su afición.

La posible clasificación tendría un significado especial para Durango. Desde el regreso de la Liga Mexicana de Beisbol a la ciudad en 2017, ninguna de las franquicias que han representado a la entidad ha conseguido avanzar a los playoffs, por lo que Caliente busca convertirse en la primera de esta nueva etapa en alcanzar la postemporada.