Caliente de Durango: ¿quiénes pueden ser los rivales en las Series de Zona?

Caliente de Durango ya tiene asegurado su lugar en las Series de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol, después de eliminar 4-1 a Acereros de Monclova en el Primer Playoff.

La novena dirigida por Óscar Robles cerró la serie con una contundente victoria de 10-1 en territorio coahuilense , resultado con el que avanzó a la siguiente ronda y se colocó entre los equipos que continúan con vida en la Zona Norte.

Además de Durango, Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco ya tienen asegurada su presencia en las Series de Zona. Sin embargo, todavía falta definir cómo quedarán los cruces.

¿Quién será el rival de Caliente de Durango?

Aquí aparecen solamente dos posibilidades: Sultanes de Monterrey o Charros de Jalisco. Todo dependerá de cuál de los dos gane la serie que actualmente favorece 3-1 a Monterrey.

Si Sultanes gana la serie, Monterrey será el rival de Caliente de Durango, mientras Charros avanzará como equipo comodín y tendrá que enfrentar a Toros de Tijuana. Precisamente, Jalisco ya aseguró que continuará en playoffs incluso si Monterrey termina llevándose la eliminatoria.

En cambio, si Charros consigue remontar el 1-3 y gana los tres partidos restantes, será Jalisco quien se enfrente a Caliente en las Series de Zona, mientras Sultanes pasaría a medirse contra Tijuana.

'Dale Caliente'

El conjunto duranguense avanzó mostrando una de las ofensivas más productivas del primer playoff. Después de cinco encuentros, Caliente acumulaba 39 carreras, 55 imparables y ocho cuadrangulares, además de un promedio colectivo de bateo de .314. Daniel Johnson ha sido una de las principales figuras, con promedio de .529, cuatro jonrones y 10 carreras producidas durante la postemporada.

El pitcheo también ha respondido, permitiendo únicamente 18 carreras en los primeros cinco juegos. Con ello, Durango aseguró además comenzar la siguiente ronda como local, con sus primeros dos compromisos programados para el martes 18 y miércoles 19 de agosto a las 19:30 horas.

De esta manera, Caliente ya puede comenzar a preparar la siguiente etapa, aunque todavía tendrá que esperar para conocer definitivamente a su adversario. Las Series de Zona de la Zona Norte se disputarán del 18 al 26 de agosto, con Durango y Tijuana contando con la ventaja de abrir como locales.