Caliente de Durango: ¿Quieres asistir al penúltimo juego de temporada regular vs Toros de Tijuana?

Caliente de Durango no solo viene de una temporada histórica en la que tras una larga espera, por fin llegan a los tan ansiados playoffs, sino que además llegan con dos victorias seguidas en calidad de visitante ante los Charros de Jalisco.

Regresan a casa

Después de su paso por el Estadio Panamericano, el equipo dirigido por Óscar Robles está de vuelta en casa para cerrar la temporada regular 2026 de la LMB contra el número 1 de la Zona Norte , los Toros de Tijuana, quienes llegan a esta última serie con un récord de 54-26.

La franquicia fronteriza es una de las más fuertes no solo del grupo, sino de todo el circuito del rey de los deportes en el país. Sin embargo, al ser estos los últimos juegos en casa, se espera que ambas novenas busquen dar un excelente desempeño para llegar con ritmo de cara a los playoffs.

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