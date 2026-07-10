Caliente de Durango: ¿Quieres boletos para el segundo juego vs Tecos de los Dos Laredos? ¡Participa aquí!

Caliente de Durango vuelve a la actividad en casa con una nueva serie de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, y si quieres apoyar al equipo desde las gradas del Estadio Francisco Villa, esta puede ser tu oportunidad.

El Siglo de Durango tiene boletos dobles para regalar para el segundo juego de la serie entre Caliente de Durango y Tecos de los Dos Laredos , por lo que podrás participar para asistir completamente gratis y disfrutar de uno de los encuentros más atractivos de la campaña.

La novena duranguense buscará hacerse fuerte ante su afición frente a uno de los rivales más competitivos de la Zona Norte, en un duelo que promete grandes emociones de principio a fin.

¿Cómo participar?

La dinámica es muy sencilla. Solo debes seguir estos pasos:

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Las personas ganadoras serán elegidas entre quienes cumplan con todos los requisitos establecidos y serán dadas a conocer a través de las plataformas oficiales de El Siglo de Durango.

El segundo duelo de la serie

El encuentro corresponde al enfrentamiento número dos de la serie entre Caliente de Durango y Tecos de los Dos Laredos , un enfrentamiento que suele ofrecer juegos de gran intensidad por la calidad de ambas novenas.

Además de la emoción dentro del diamante, asistir al Estadio Francisco Villa representa una experiencia ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, gracias al ambiente, la música, la oferta gastronómica y la pasión que caracteriza a la afición duranguense.

Si todavía no tienes tus boletos, esta dinámica puede llevarte completamente gratis al estadio para apoyar a Caliente en busca de una nueva victoria.