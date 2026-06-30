Caliente de Durango: ¿Quieres boletos para ir al partido ante Charros de Jalisco? Participa aquí
Si eres aficionado al rey de los deportes y quieres apoyar a Caliente de Durango desde las gradas del Estadio Francisco Villa, esta es tu oportunidad.
El Siglo de Durango tiene boletos para los encuentros de la serie entre Caliente de Durango y Charros de Jalisco, correspondientes a los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, por lo que podrás participar para asistir completamente gratis.
¿Cómo participar?
La dinámica es muy sencilla, debes seguir las siguientes instrucciones:
- Únete a nuestro canal de WhatsApp "El Siglo de Durango" haciendo click aquí
- Antes de enviar el mensaje, deberás agregar tu nombre completo.
Los ganadores serán elegidos entre quienes cumplan con todos los requisitos establecidos y serán dados a conocer a través de las plataformas oficiales de El Siglo de Durango.
Fechas disponibles
En esta ocasión habrá boletos para los siguientes encuentros:
- Martes 30 de junio.
- Miércoles 1 de julio.
- Jueves 2 de julio.
Cada juego representa una nueva oportunidad para disfrutar del ambiente del beisbol profesional y apoyar a Caliente de Durango en una nueva serie de la temporada.
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Te recomendamos mantenerte pendiente de las redes sociales y del sitio web de El Siglo de Durango, ya que ahí se publicarán más dinámica, los horarios, transmisiones y los nombres de las personas ganadoras.
No dejes pasar la oportunidad de vivir la emoción del beisbol de la Liga Mexicana desde el Estadio Francisco Villa y apoyar a Caliente de Durango en su enfrentamiento ante Charros de Jalisco.