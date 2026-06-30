Caliente de Durango: ¿Quieres boletos para ir al partido ante Charros de Jalisco? Participa aquí

Si eres aficionado al rey de los deportes y quieres apoyar a Caliente de Durango desde las gradas del Estadio Francisco Villa, esta es tu oportunidad.

El Siglo de Durango tiene boletos para los encuentros de la serie entre Caliente de Durango y Charros de Jalisco, correspondientes a los días 30 de junio, 1 y 2 de julio , por lo que podrás participar para asistir completamente gratis.

¿Cómo participar?

La dinámica es muy sencilla, debes seguir las siguientes instrucciones:

Únete a nuestro canal de WhatsApp "El Siglo de Durango" haciendo click aquí

Toma una captura de pantalla confirmando que ya lo hiciste y envíala a nuestro número de WhatsApp.

Antes de enviar el mensaje, deberás agregar tu nombre completo.

Los ganadores serán elegidos entre quienes cumplan con todos los requisitos establecidos y serán dados a conocer a través de las plataformas oficiales de El Siglo de Durango.

Fechas disponibles

En esta ocasión habrá boletos para los siguientes encuentros:

Martes 30 de junio.

Miércoles 1 de julio.

Jueves 2 de julio.

Cada juego representa una nueva oportunidad para disfrutar del ambiente del beisbol profesional y apoyar a Caliente de Durango en una nueva serie de la temporada.

Sigue nuestras redes

Te recomendamos mantenerte pendiente de las redes sociales y del sitio web de El Siglo de Durango , ya que ahí se publicarán más dinámica, los horarios, transmisiones y los nombres de las personas ganadoras.

No dejes pasar la oportunidad de vivir la emoción del beisbol de la Liga Mexicana desde el Estadio Francisco Villa y apoyar a Caliente de Durango en su enfrentamiento ante Charros de Jalisco.