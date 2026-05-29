Caliente de Durango: ¿Quieres ir al segundo juego ante Tecos de los Dos Laredos? ¡Tenemos boletos!

La pasión por el beisbol continúa este fin de semana en Durango, y el Estadio Francisco Villa volverá a abrir sus puertas para una nueva jornada de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Si todavía no tienes planes para este sábado, El Siglo de Durango te da la oportunidad de asistir al segundo juego de la serie entre Caliente de Durango y Tecos de los Dos Laredos, con boletos dobles totalmente gratis.

Luego del arranque de la serie, la novena duranguense buscará mantenerse competitiva en casa y aprovechar el apoyo de su afición en uno de los compromisos más atractivos del fin de semana. Del otro lado, Tecos intentará llevarse resultados importantes como visitante.

El duelo promete un ambiente lleno de emoción, con familias, grupos de amigos y aficionados que acostumbran convertir cada entrada en una auténtica fiesta beisbolera. Además del juego en el diamante, los asistentes podrán disfrutar del ambiente en las tribunas, la música y la variedad de alimentos disponibles dentro del estadio.

La cita será este sábado 30 de mayo en el Estadio Francisco Villa, donde se espera otra buena entrada para apoyar a Caliente de Durango en esta serie frente a Tecos de los Dos Laredos.

¿Cómo participar por los boletos?

La dinámica es sencilla y rápida. Para entrar en la rifa únicamente debes seguir estos pasos:

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Las personas que cumplan correctamente con todos los requisitos participarán en la rifa de boletos dobles, cuyos ganadores serán seleccionados durante la mañana y mediodía de este sábado.