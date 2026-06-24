Caliente de Durango: ¿Quieres ver el Juego de Estrellas? El Siglo de Durango te lleva el EN VIVO

La fiesta más importante de la Liga Mexicana de Beisbol está por celebrarse y los aficionados podrán seguir todas las emociones del Juego de Estrellas LMB 2026 a través de Siglo TV, la plataforma de transmisiones de El Siglo de Durango.

¿Cómo acceder?

Para acceder a la transmisión únicamente es necesario ingresar al sitio web de El Siglo de Durango y dirigirse al micrositio "Caliente de Durango", donde los aficionados pueden encontrar noticias, resultados, calendario, galerías y la cobertura más completa del equipo.

En la parte superior del micrositio aparecerá un banner especial del Juego de Estrellas, el cual llevará directamente a la plataforma donde se realizará la transmisión en vivo.

Solo necesitas registrar tu número de celular

Al dar clic en el banner, el sistema abrirá un formulario muy sencillo que únicamente solicita un número de teléfono celular.

Una vez completado este paso, el acceso quedará habilitado para disfrutar la transmisión del Juego de Estrellas desde cualquier computadora, tableta o teléfono móvil con conexión a internet.

Un fin de semana especial para la afición rojinegra

La convocatoria de Víctor Márquez representa un reconocimiento al gran momento que vive el infielder de Caliente de Durango, quien fue llamado por el manager Benjamín Gil para formar parte del representativo mexicano en el clásico de media temporada de la LMB. Aunado a ello, también se encuentra Webster Rivas, el pelotero que ha tenido una temporada espectacular en la capital duranguense.

Por ello, la transmisión del Juego de Estrellas de la LMB será una excelente oportunidad para que la afición duranguense siga de cerca la actuación de ambos peloteros que han brillado con la novena dirigida por Óscar Robles.

¿Cómo ingresar?