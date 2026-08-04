Caliente de Durango reacciona en la novena entrada pero cae 8-4 frente a los Toros de Tijuana

El Estadio Francisco Villa atestiguó el arranque de la serie decisiva previo a la postemporada entre Caliente de Durango y Toros de Tijuana. Los rojinegros de Óscar Flores saltaron al terreno respaldados por su reciente triunfo ante Jalisco, mientras que los fronterizos pisaron terreno duranguense con la urgencia de sacudirse el amargo descalabro sufrido en Monclova.

Tijuana 'embistió' a los rojinegros

Sin embargo, la visita atacó temprano al abridor cubano Odrisamer Despaigne. En el primer episodio, imparables productores de Wilmer Flores y Phillip Evans inauguraron la pizarra. La embestida continuó en el segundo rollo con un cuadrangular de dos carreras por parte de Edson García, colocando un pesado 4-0. Durango intentó responder en la parte baja con un batazo remolcador de José Carlos Ureña que mandó a la registradora a Yariel González.

El montículo local no logró serenar a la artillería fronteriza. En el cuarto capítulo, sencillos de Hernán Pérez y Franchy Cordero ante el relevista Baltazar Arredondo trajeron dos rayitas más para Tijuana. Un episodio después, Esteban Bloch saltó a la loma por los de casa solo para recibir un bambinazo solitario de Phillip Evans por todo el jardín izquierdo, ampliando la distancia a un contundente 7-1.

Con el marcador cuesta arriba, la gerencia técnica duranguense comenzó a rotar sus piezas para darle descanso a sus titulares. Los astados aprovecharon la coyuntura y sumaron su octava anotación en la sexta tanda mediante un doblete de Franchy Cordero. Caliente amenazó en la séptima baja al colocar hombres en las esquinas, pero el relevo de Mario Meza sofocó la rebelión para mantener el control de la tropa visitante.

Caliente buscó la voltereta, pero...

Tras una octava entrada sin novedades donde los bullpens se impusieron, el pitcheo local colgó una argolla reconfortante en la novena alta. El relevista Fernando Gallegos lució dominante al retirar en orden a la tanda tijuanense, incluyendo un ponche sobre Jack Mayfield, dándole un último aliento a la batería duranguense antes de consumir sus outs finales.

En el cierre del juego, Durango despertó a la tribuna con una embestida de tres anotaciones. Sencillo de Antonio Castañeda y doblete de José Carlos Ureña precedieron al elevado de sacrificio de Julián León. Con senderos llenos, Manuel Orduño remolcó dos con hit al derecho, pero fue enfriado en tercera al intentar estirar el batazo, decretando el out veintisiete que selló el triunfo de Toros 8-4.