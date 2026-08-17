Caliente de Durango recibe a Sultanes en el arranque histórico de Series de Zona de la LMB

Las Series de Zona de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 arrancan este martes 18 de agosto a las 19:30 horas, cuando Caliente de Durango reciba a los Sultanes de Monterrey en el Estadio Francisco Villa. La eliminatoria de la Zona Norte, pactada al mejor de siete encuentros, medirá a dos escuadras que buscan el pase a la Serie de Campeonato tras superar el Primer Playoff del circuito veraniego.

Ambas novenas impusieron condiciones

La tropa dirigida por Óscar Robles llega tras conseguir su primera victoria en una serie de postemporada en casi cinco décadas de historia, al eliminar 4-1 a los Acereros de Monclova. Con una rotación efectiva y el bateo oportuno de Jonathan Villar y Daniel Johnson, el cuadro duranguense selló su boleto en Coahuila para asegurar el inicio de esta importante fase ante su afición en la capital.

Por su parte, los Sultanes de Monterrey, bajo la guía del estratega venezolano Henry Blanco, avanzaron tras superar 4-1 a los Charros de Jalisco. La novena regiomontana hizo valer la solvencia de su roster para resolver un compromiso sumamente exigente frente a la escuadra tapatía, respaldada en el pitcheo abridor de Daniel Mengden y la efectividad de sus relevistas en las entradas finales.

Ya saben lo que es venir al Francisco Villa

Durante la temporada regular de la LMB, Durango amarró la ventaja de localía al finalizar en la segunda posición del Norte con marca de 51 victorias y 42 derrotas (.548). Monterrey concluyó tercero con récord de 49-44 (.527), a dos juegos de distancia. El antecedente directo favorece a la escuadra local, que barrió a Sultanes a finales de julio en el Francisco Villa, resultado con el cual amarró su histórico boleto a los playoffs.

Nadie querrá perderse este cotejo

Para el juego inaugural de este martes, Durango confirmó como abridor al diestro cubano Odrisamer Despaigne. El orden al bate de Caliente descansa en elementos de peso como Reynaldo Rodríguez, Leobaldo Piña y Webster Rivas. Sultanes responderá con maderos experimentados en su alineación, destacando peloteros como Sócrates Brito, Josh Lester, Ramiro Peña, Maikel Franco y el inicialista Víctor Mendoza.

Con la voz de playball en el Estadio Francisco Villa, Caliente buscará imponer condiciones en casa y mantener el paso firme en estos playoffs de la LMB. En tanto, la escuadra regiomontana saltará al diamante con la meta de arrebatar un triunfo en terreno ajeno para comprometer la ventaja duranguense antes de que la eliminatoria se traslade al Walmart Park de la ciudad de Monterrey.