Caliente de Durango recibe a Sultanes en un duelo clave por el subliderato de la Zona Norte

La Liga Mexicana de Béisbol entra en su recta final de la temporada regular, y a partir de este martes 28 de julio, el Estadio Francisco Villa albergará un duelo clave en la Zona Norte entre Caliente de Durango y Sultanes de Monterrey. La novena duranguense buscará afianzar el subliderato del sector, mientras que el conjunto regiomontano pretende recuperarse tras un difícil fin de semana.

¿Cómo les fue a ambas novenas el fin de semana?

Caliente de Durango se presenta tras hilvanar su sexta serie ganada de forma consecutiva, al imponerse dos juegos a uno a los Rieleros de Aguascalientes. Después de asegurar la contienda el sábado con un triunfo de 9-3, la tropa comandada por Óscar Robles cayó el domingo en diez entradas con pizarra de 7-6. Pese a ese descalabro en extrainnings, los locales mantienen una notable regularidad.

Por el contrario, los Sultanes encararán el compromiso tras sufrir una barrida en calidad de visitantes ante los Algodoneros del Unión Laguna en Torreón. El equipo dirigido por Henry Blanco tropezó el domingo 9-4, encuentro en el que el lanzador abridor Luis Patiño cargó con el descalabro al tolerar siete carreras en cuatro entradas de trabajo, lo que dejó dudas en su desempeño.

Llevarse la serie, una obligación para ambos

En las posiciones de la Zona Norte, Durango marcha en el segundo puesto con marca de 46 victorias y 37 derrotas (.554), a 9.5 juegos del puntero, Toros de Tijuana. Por su parte, Monterrey se sitúa en el tercer escalón con récord de 44-40 (.524), colocándose a 2.5 juegos de los duranguenses y acechado estrechamente por Charros de Jalisco (43-40) y Acereros de Monclova (42-42).

Una victoria en la serie para los anfitriones aumentaría su distancia a tres juegos y medio sobre la escuadra de los Fantasmas Grises, asegurando margen de maniobra de cara a la postemporada. En contraparte, para la visita resulta imperativo sumar triunfos fuera de casa, no solo para buscar la segunda casilla, sino para evitar ser desplazados a las posiciones bajas de la zona de clasificación.

Con la presión del standing en ambos frentes, la serie que arranca en el Estadio Francisco Villa promete máxima exigencia estratégica. La labor de los lanzadores abridores y el rendimiento de los relevistas en situaciones comprometidas serán determinantes para definir el rumbo de este compromiso directo en la Liga Mexicana de Béisbol.