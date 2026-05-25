Caliente de Durango reconfigura su roster: llegan Smeltzer y Mejía y salen Leyva y Lipcius

La novena de Caliente de Durango ajustó su roster con dos incorporaciones de peso para apuntalar su intento de clasificación, sumando a un brazo con recorrido en Grandes Ligas y a un bateador con experiencia en Japón y la LMB. El movimiento llega en un momento clave para un equipo que busca estabilidad en su rotación y mayor producción en el cuadro.

Buscan destacar en tierras duranguenses

El zurdo Devin Smeltzer, de 30 años, aterriza en Durango tras un trayecto que incluye cinco campañas en MLB con Minnesota y Miami, donde acumuló marca de 9-5 y efectividad de 4.32 en 43 juegos, 20 de ellos como abridor. Su carrera también registra un juego sin hit ni carrera en Triple A con Jacksonville en 2023, además de un debut sólido en 2019 lanzando 6.0 entradas en blanco ante Milwaukee lmb.com.mx. En la LMB, Smeltzer dejó buenas sensaciones con Dorados en 2025, con 60 ponches en 78.1 innings y un WHIP de 1.28 antes de firmar con Detroit en ligas menores.

Por su parte, Alejandro Mejía, infielder dominicano de 33 años, llega con una trayectoria diversa que incluye cinco temporadas en la NPB con Hiroshima Toyo Carp, donde mostró poder ocasional y versatilidad defensiva. En México ha sido un bateador consistente: en 2022 con Puebla registró .338 de promedio y 22 jonrones, mientras que en 2023 combinó etapas con Puebla y León para cerrar con .357 y .394 de OBP. Su paso más reciente con Dorados en 2025 incluyó 17 cuadrangulares y 59 impulsadas en 56 juegos, confirmando su capacidad para producir en el corazón del orden.

Ambos jugadores se integran de inmediato al grupo dirigido por Óscar Robles, que busca mayor profundidad en un calendario que ha exigido ajustes constantes. Smeltzer aporta experiencia y un perfil zurdo poco común en la rotación, mientras que Mejía ofrece contacto, poder y la posibilidad de cubrir esquinas del cuadro con solvencia.

Ajustes al roster rojinegro

El movimiento también implica dos bajas sensibles para Caliente: André Lipcius y Elian Leyva. Lipcius, infielder estadounidense de 28 años, llegó a MLB con Detroit en 2023 y firmó con Caliente en abril de 2026 tras un paso productivo por Triple A, donde acumuló 25 jonrones y 89 impulsadas en 2024 con Oklahoma City. Su versatilidad defensiva y capacidad de embasarse lo convertían en una pieza valiosa.

Leyva, por su parte, es un veterano cubano de 37 años con amplio recorrido en LMB y LMP; aunque su efectividad reciente ha sido irregular, su experiencia y capacidad para trabajar entradas lo hacían un brazo útil en el staff. Ambos dejan vacíos que Durango deberá cubrir en el corto plazo mientras apuesta por el impacto inmediato de sus nuevas incorporaciones.