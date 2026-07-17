Caliente de Durango refuerza su plantel para la recta final de la Temporada 2026

Caliente de Durango realizó movimientos importantes en su roster de cara al cierre de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, al confirmar las incorporaciones de los infielders Yariel González y Leobaldo Piña, además del regreso del lanzador relevista Joe Corbett.

Los tres peloteros se integran a una novena que busca mantenerse entre los principales protagonistas de la Zona Norte y llegar fortalecida a la parte decisiva del calendario. Junto con estas altas, el club también anunció la activación de Daniel Johnson y Jonathan Villar para el primer encuentro de la serie que comenzará este viernes en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Yariel González llega procedente de Oaxaca

Yariel González, nacido el 1 de junio de 1994 en Mayagüez, Puerto Rico, cuenta con diez temporadas de experiencia dentro del beisbol profesional. Durante su trayectoria ha registrado un promedio de bateo de .273 y OPS de .746, con 162 dobles, ocho triples y 95 cuadrangulares, además de 524 carreras producidas y 451 anotadas.

El infielder llega procedente de Guerreros de Oaxaca, organización con la que debutó en la LMB durante 2024. En tres temporadas con el conjunto bélico acumuló promedio de .303 y OPS de .878, con 214 imparables, 40 dobles, dos triples, 32 jonrones, 141 carreras impulsadas y la misma cantidad de anotadas.

En la presente campaña participó en 57 juegos con Oaxaca, registrando porcentaje de .279 y OPS de .795, además de 37 carreras producidas y 39 anotadas. A la defensiva cubrió la tercera base durante 148 entradas, con porcentaje de fildeo de .978.

Como parte del movimiento, el venezolano Leonel Valera continuará su carrera con Guerreros de Oaxaca.

Leobaldo Piña aporta versatilidad al cuadro

Otra de las incorporaciones es Leobaldo Piña, utility venezolano con 16 temporadas como profesional y capacidad para desempeñarse como tercera base, campocorto, primera base y en los jardines derecho e izquierdo.

Piña suma 1510 imparables en su carrera, entre ellos 285 dobles, 35 triples y 110 cuadrangulares. También registra 708 carreras producidas, 765 anotadas, promedio de .291, OPS de .774 y 93 bases robadas.

Dentro de la Liga Mexicana militó con Dorados durante las campañas de 2024, 2025 y 2026, etapa en la que consiguió promedio de .314 y OPS de .837. En la actual temporada conectó 79 imparables, incluidos 14 dobles, un triple y tres jonrones, además de impulsar 33 carreras y anotar 27.

A la defensiva trabajó 562 entradas y un tercio como antesalista, con porcentaje de fildeo de .971, números que respaldan su llegada como una opción de experiencia y estabilidad para el cuadro duranguense.

Joe Corbett vuelve al bullpen de Caliente

El lanzador derecho Joe Corbett regresará a Caliente de Durango después de su paso por Leones de Yucatán. El estadounidense, conocido como “Rápido y Furioso”, ya defendió los colores rojinegros durante la campaña de 2024.

En aquella temporada trabajó 16 entradas, con efectividad de 6.19, WHIP de 1.563, marca de una victoria y una derrota, además de cuatro salvamentos. También consiguió 21 ponches y otorgó ocho bases por bolas.

Durante el invierno tuvo actividad con Toros del Este en la Liga Dominicana, donde dejó números destacados al registrar cinco triunfos, una derrota y cuatro rescates en 23 entradas y dos tercios, con efectividad de 1.90 y WHIP de 0.887. Su desempeño le permitió incorporarse a la organización de Cerveceros de Milwaukee, que lo asignó a Nashville Sounds, sucursal de Clase Triple A.

Cambios en el roster para el cierre de campaña

Además de las tres incorporaciones, Caliente activará a Daniel Johnson y Jonathan Villar para el inicio de la serie de este viernes. En contraparte, Alejandro Mejía, Miguel Gómez, Hansel Robles y Daniel Camarena fueron desactivados y causaron baja del plantel.

Los movimientos se realizaron en la fecha límite establecida para efectuar cambios definitivos y registrar refuerzos dentro de la LMB. La liga contempla también una ventana adicional de 24 horas el próximo 3 de agosto, en la que los clubes podrán sumar hasta tres elementos mediante agentes libres o cambios definitivos.

Con estas modificaciones, Caliente de Durango busca aumentar la profundidad de su ofensiva, reforzar la defensiva del cuadro y sumar una opción de poder para el bullpen, con la intención de sostener su paso durante la recta final y llegar en mejores condiciones a la pelea por la postemporada.