Caliente de Durango responde en el Volcán y supera a Saraperos de Saltillo con rally clave

Buscando sacudirse la barrida sufrida en Monterrey, la novena de Caliente de Durango volvió al Volcán de Villa con la mira puesta en recomponer el paso y recuperar ritmo en casa. Enfrente tuvieron a unos Saraperos de Saltillo igual de tocados, recién golpeados por Rieleros, que llegaron con el mismo encargo: frenar la caída y reencontrar sensaciones antes de que la serie se les siga yendo de las manos.

Saltillo pegó primero y sin rodeos: en la segunda entrada, Oscar Colás cazó un pitcheo alto y lo mandó por el derecho para el 1-0. Pero ese fue el único respiro que tuvieron los visitantes antes de que el juego se les viniera encima. Durango respondió con orden y paciencia, esperando el momento para romper el ritmo del abridor Zach Mort.

Demuestran el poderío duranguense

Ese quiebre llegó en la tercera. Leonel Valera abrió con un rodado que encontró hueco y, en cuanto Victor Márquez tocó la bola con un toque suave, el caos se desató. Un tiro desviado de Mort permitió la del empate, y Jonathan Villar empujó la vuelta de la ventaja con un elevado que cayó justo donde no había nadie. A partir de ahí, Durango jugó con el acelerador abajo: Florial metió otro sencillo, Elier Hernández partió el inning con un doble que trajo una más, y dos lanzamientos descontrolados ampliaron la brecha hasta el 5-1.

Con la ventaja en mano, Durango se dedicó a administrar. Mort salió del juego sin poder frenar la hemorragia, y el bullpen local tomó el control. Yabuta entró para apagar la sexta, Juárez retiró la séptima sin sobresaltos y la defensiva sostuvo cada rodado con limpieza. Saltillo apenas pudo generar tráfico, y cuando lo hizo, la jugada terminó en doble matanza o en un ponche que cortó cualquier intento de reacción.

Saraperos lo intenta, sin éxito

Mientras tanto, la ofensiva duranguense no volvió a pisar el plato, pero tampoco lo necesitó. El lineup trabajó turnos largos, forzó cambios en el montículo rival y mantuvo el juego en territorio cómodo. Saltillo, por su parte, se quedó sin respuestas: Colás volvió a poncharse, Roederer no encontró envíos manejables y los batazos duros terminaron en guantes bien colocados.

En la novena, Eury Ramos tomó la bola para cerrar y cumplió sin sobresaltos. Retiró a Ortiz y Carter con autoridad, y aunque Colás volvió a aparecer con su segundo jonrón de la noche para maquillar el marcador, el daño no pasó de ahí. Un rodado de Villarreal selló el 5-2 definitivo y confirmó una noche en la que Durango recuperó orden, calma y un triunfo que necesitaba con urgencia.