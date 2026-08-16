Caliente de Durango reta a Sultanes: 'Estamos haciendo historia y queremos más', señala Despaigne

Tras avanzar en el Primer Playoff eliminando 4-1 a los Acereros de Monclova, Caliente de Durango arrancará este martes 18 de agosto las Series de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) recibiendo a los Sultanes de Monterrey. La semifinal norteña comenzará a las 19:30 horas en el Estadio Francisco Villa, enviando a la loma al cubano Odrisamer Despaigne.

El "Caballo Negro" del Stand Norte

La novena de Óscar Robles accedió a postemporada tras un registro de 51-42 en la fase regular, rompiendo casi cinco décadas sin playoffs en Durango. De cara a su salida, el diestro antillano destacó la mentalidad con la que encararon el escepticismo inicial:

"Al principio de la campaña, Caliente no estaba en los planes de la mayoría de los analistas, pero aquí estamos, peleando. Ganamos el primer playoff y queremos más".

El cruce ante la tropa regia mandada por Henry Blanco, que viene de vencer 4-1 a Charros de Jalisco, exigirá máxima precisión. Durango buscará hacer valer la localía martes y miércoles antes de mover la serie al Walmart Park de Monterrey: "Sabemos que tenemos un gran equipo y que ahora vamos a enfrentar a otro gran equipo, uno de los grandes de la liga. Creo que estamos preparados; no tenemos nada que perder y vamos a salir a darlo todo", afirmó Despaigne.

Despaigne y la tropa duranguense muestran confianza

En el plano personal, la apertura sobre el diamante del Francisco Villa guardará además un matiz especial para el caribeño: "Muy contento de que mi papá esté aquí, que pueda verme lanzar y ver al equipo. Hace años que no me veía en vivo y esperamos darle un buen resultado", compartió el serpentinero.

Apoyados en la ofensiva de Jonathan Villar y Daniel Johnson, los duranguenses buscan acceder a la Serie de Campeonato del Norte. Despaigne enfatizó que el plantel rechaza el triunfalismo: "Sabemos que estamos haciendo historia, pero no queremos que la historia termine aquí. Tenemos un gran equipo para afrontar esta serie y pasar a la siguiente vuelta".

Con el ánimo a tope, de cara a la semifinal

La eliminatoria a ganar cuatro de siete duelos arrancará con el respaldo masivo de la afición local. El serpentinero concluyó convocando al público para los compromisos en casa: "Gracias a la afición que viene a apoyarnos martes y miércoles. Vamos a estar aquí dándolo todo para ganar la serie".