Caliente de Durango: se pospone el juego ante Tecos de los Dos Laredos por falla eléctrica

El primer juego de la serie entre Caliente de Durango y los Tecos de los Dos Laredos, programado para la noche de este viernes en el Estadio Francisco Villa, fue suspendido debido a una falla en el suministro eléctrico ajena al inmueble, informó la organización rojinegra mediante un comunicado oficial.

La decisión se tomó horas antes del inicio del encuentro, cuando ambas novenas ya se encontraban listas para disputar el compromiso correspondiente a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

De acuerdo con el club, el problema no estuvo relacionado con las instalaciones del estadio, sino con una interrupción externa en el servicio de energía.

La serie continuará con doble jornada

Tras la suspensión, Caliente de Durango confirmó que la serie continuará este sábado 11 de julio con una doble cartelera en el Estadio Francisco Villa.

Los dos encuentros comenzarán a partir de las 17:05 horas, por lo que aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de ambos compromisos en una sola jornada, una situación habitual en la Liga Mexicana de Beisbol cuando las condiciones obligan a reprogramar un partido.

Los boletos seguirán siendo válidos

La organización también informó que los boletos adquiridos para el juego de este viernes no perderán su vigencia.

Quienes ya contaban con su entrada podrán utilizarla para ingresar a la doble cartelera del sábado , sin necesidad de realizar algún trámite adicional, por lo que el club invitó a la afición a conservar sus boletos.

Con esta medida se busca garantizar que los seguidores del equipo puedan disfrutar del espectáculo programado, pese al inconveniente provocado por la falla eléctrica.