Caliente de Durango se queda a un paso de la barrida tras caer en extra innings con Rieleros

Con la serie amarrada y buscando la barrida en el Francisco Villa, la novena de Caliente de Durango saltó al diamante para el tercero definitivo ante Rieleros. Tras remontar un 4-0 en el primer choque y amarrar el segundo con cuadrangulares de José Carlos Ureña y Víctor Márquez en el mismo episodio, la tropa de Óscar Robles buscó cimentar su poderío en casa.

Toma y daca desde el minuto uno

El 'Volcán' hizo erupción temprano. Spencer Turnbull colgó la argolla inicial y, en el cierre, Estevan Florial estremeció el parque con un violento cuadrangular por el jardín izquierdo. Aunque Rieleros descontó en la segunda tanda, la respuesta rojinegra fue inmediata: sencillo remolcador de José Guadalupe Chávez y toque de sacrificio de Víctor Márquez que le devolvió la tranquilidad al montículo duranguense con una ventaja de 4-1.

No obstante, el convoy sacó petróleo de los titubeos locales. Aguascalientes acortó distancias en el tercer rollo aprovechando pifias en los disparos. La voltereta hidrocálida se concretó en el quinto capítulo cuando, tras un error en el tiro del abridor Turnbull, José Manuel Orozco prendió la esférica con un doblete de dos carreras que enmudeció la tribuna y puso al frente a la visita 5-4.

Y el compromiso se fue a los episodios extra..

El choque se transformó en un drama de ida y vuelta. En la sexta baja, Elier Hernández hizo rugir el graderío tras conectar un panorámico triple al prado derecho que mandó a Daniel Johnson hasta la registradora. Pero la respuesta visitante fue tajante: Matt McDermott detonó un vuelacercas solitario en la séptima alta para devolverle la delantera al tren con una pizarra de 6-5.

La rebelión duranguense volvió a encenderse en el octavo capítulo: Florial negoció pasaporte, robó la intermedia y timbró la igualada a seis carreras tras un oportuno imparable de José Carlos Ureña. El drama se trasladó a la novena baja, donde Caliente coqueteó con el triunfo. Con José Guadalupe Chávez a noventa pies del plato, Cam Robinson regaló pasaporte intencional a Florial y dominó a Drew Stankiewicz con roletazo, forzando los extra innings.

Los Rojinegros lo intentaron, pero Rieleros se llevó el último

En la décima entrada, la fatalidad cayó sobre 'El Volcán'. Con dos outs en la pizarra, Amílcar Gómez prendió un lanzamiento y la depositó del otro lado de la barda entre el jardín derecho y central, silenciando el parque y poniendo la pizarra 7-6 para el convoy. En el cierre, Luis Pacheco subió a la loma y bajó el telón por la vía del ponche ante Reynaldo Rodríguez, sellando un triunfo agónico para Rieleros que evitó la barrida.