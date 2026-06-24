Caliente de Durango se queda corto y Acereros empata la serie con sólido trabajo monticular

Caliente le generó peligro al pitcheo de Acereros hasta su último turno al bat, pero los locales resistieron y empataron la serie con triunfo de 5–2 en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Fue un duelo en el que ambos abridores trabajaron más de siete entradas y mantuvieron el juego en ritmo hasta que los relevos terminaron por definir la noche.

El inicialista de Monclova, Jorge Tavárez, firmó una de sus salidas más sólidas de la campaña: enfrentó a 25 bateadores en siete episodios completos, permitió cuatro imparables, incluido un jonrón, una carrera limpia, regaló un pasaporte y ponchó a cuatro, dejando su efectividad en 5.08. Del otro lado, Devin Smeltzer cargó con el revés tras enfrentar a 32 enemigos en siete entradas y un tercio; le conectaron 12 hits, le hicieron cinco carreras (cuatro limpias), otorgó una base y ponchó a tres, con lo que su PCLA quedó en 5.57.

Ambos equipos mostraron temple

Los locales abrieron el marcador en la cuarta entrada. Juan Mora anotó con un elevado de sacrificio de Rodolfo Amador al central, y poco después Balbino Fuenmayor, tras conectar doblete al izquierdo, llegó al plato impulsado por un sencillo de José Peraza para el 2-0. En la sexta, un error en el cuadro rojinegro permitió que Luis González se embasara y luego anotara en un roletazo para doble matanza de Amador, quien firmó su segunda producción de la noche.

Durango descontó en la séptima con el sexto cuadrangular de la temporada para Daniel Johnson, un batazo por todo el jardín derecho que puso el 3-1 y devolvió algo de presión al dugout local. Johnson terminó de 4-2 con una impulsada y una anotada, siendo el mejor a la ofensiva por los visitantes.

Caliente peleó, pero Acereros se lleva el segundo

Para la octava, Iván Armstrong relevó a Tavárez y, pese a tener hombres en las esquinas, logró colgar el cero ante una ofensiva duranguense que volvió a quedarse corta en el momento clave. Monclova respondió en la parte baja: Mora y Fuenmayor se embasaron, este último con pasaporte intencional, y ambos anotaron con un sencillo de Amador al derecho, quien llegó a tres producidas.

En la novena, Durango agregó una carrera más con elevado de sacrificio de Alejandro Mejía que permitió a Reynaldo Rodríguez anotar en pisa y corre, pero el intento tardío no alcanzó para evitar el 5–2 definitivo en favor de Acereros.