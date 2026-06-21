Caliente de Durango sella la barrida frente a Conspiradores de Querétaro en el Francisco Villa

Con la serie ya en el bolsillo, la novena de Caliente de Durango volvió al Estadio Francisco Villa para finiquitar el compromiso ante Conspiradores de Querétaro, luego de un sábado que dejó todo encaminado: primero, un 11-7 en el juego suspendido del viernes y reanudado en la doble cartelera y después, una blanqueada de 5-0 que confirmó el dominio rojinegro en casa. Con ese contexto, los rojinegros salieron a buscar la barrida frente a su gente.

Querétaro golpeó primero y con fuerza. En la segunda entrada, un ataque de cuatro imparables consecutivos abrió la pizarra: Alen Hanson y Rangel Ravelo se embasaron, Christopher Escárrega los adelantó y Daniel Castro los llevó al plato. El doble de Dwight Smith Jr. y un elevado de sacrificio de Yangervis Solarte ampliaron la ventaja a 3-0, un arranque que obligó a Durango a ajustar desde temprano.

Caliente no se queda de brazos cruzados

La respuesta local llegó de inmediato. En la baja del segundo episodio, Caliente convirtió el inning en un desgaste para Junior Guerra: bases por bolas, un sencillo de José Guadalupe Chávez y un wild pitch acercaron a Durango, antes de que Estevan Florial y Elier Hernández dieran el golpe que volteó la pizarra. El rally de cinco carreras puso el juego 5-3 y cambió por completo el ritmo del duelo. A partir de ahí, Durango tomó el control emocional y táctico del encuentro.

El impulso continuó en la tercera. Chávez abrió con doble, Manuel Ordóñez lo movió con un toque y Víctor Márquez lo remolcó con triple. Villar añadió un sencillo productor y Hernández volvió a responder con otro imparable para estirar la ventaja a 8-3. La ofensiva duranguense, paciente y selectiva, obligó a Querétaro a quemar bullpen desde temprano, mientras Spencer Turnbull se asentaba tras el tropiezo inicial.

Conspiradores se acercó, pero Caliente mantuvo la disciplina

Querétaro intentó volver en la cuarta con una carrera impulsada por Smith Jr., pero Durango respondió de inmediato con el doble de Webster Rivas y un elevado de sacrificio de Márquez para el 9-4. A partir de ahí, el juego entró en territorio de administración: el bullpen local contuvo los intentos visitantes, incluido el doble productor de Henry Urrutia en la séptima y el wild pitch que permitió otra en la octava.

En la novena, Querétaro volvió a cargar la mesa y metió presión con tres carreras que apretaron el marcador, pero Jorge García sostuvo el pulso en el momento crítico. Tras el sencillo de Ravelo que puso el juego 9-8, el relevo duranguense respondió con dos ponches consecutivos para frenar la amenaza y cerrar el triunfo sin más daño. Durango resistió el último embate y amarró la serie con autoridad en el Francisco Villa.