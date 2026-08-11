Caliente de Durango silencia a Acereros de Monclova con letal blanqueada 7-0 en los playoffs

Después de un arranque de playoffs jugado con los dientes apretados, Caliente de Durango y Acereros de Monclova se citaron en el Kickapoo Lucky Eagle para el tercer choque. Monclova había sobrevivido al primer juego con una remontada salvaje de ocho carreras, mientras que Durango se sostuvo en el segundo gracias a la exhibición monumental de Daniel Johnson, autor de tres cañonazos que devolvieron la serie a punto muerto.

Empiezan con el pie derecho

Desde el primer lanzamiento, el abridor Spencer Turnbull dejó claro que Durango venía por la ventaja. Tras colgar el primer cero sin contratiempos, la artillería de Caliente emboscó el picheo de Jake McSteen en la segunda alta. Reynaldo Rodríguez y Daniel Johnson encendieron la mecha conectando imparables consecutivos, dejando la mesa servida para Yariel González, quien conectó una línea sólida al jardín central que envió a ambos a la registradora.

La ofensiva visitante mantuvo la presión en el tercer episodio gracias al madero de Jonathan Villar, quien prendió una bola rápida para botarla del parque con un cuadrangular solitario por la pradera izquierda. Un triple de Estevan Florial explotó la salida del abridor local, permitiendo que un sencillo posterior de Rodríguez ampliara la diferencia a cuatro carreras y forzara un temprano movimiento en el bullpen de Acereros.

Caliente aceleró y jamás se detuvo

Mientras el ataque duranguense marcaba el ritmo, Turnbull dictó una auténtica cátedra desde la loma. Apoyado por una defensiva fina que concretó jugadas de doble matanza, el serpentinero maniató a los bates de Monclova, impidiendo cualquier intento de reacción. Un segundo triple de Florial en la quinta entrada reafirmó la agresividad en las bases de Caliente, aunque en esa ocasión la defensa acerera logró contener el daño.

El conjunto visitante terminó de inclinar la balanza en el sexto y séptimo episodio. Un sencillo remolcador de Víctor Márquez, combinado con un elevado de sacrificio de Villar, sumó dos rayitas más. Posteriormente, Daniel Johnson volvió a responder con imparable productor al jardín central para colocar la pizarra siete por cero, antes de que Jake Sánchez tomara el relevo tras seis sólidas entradas del abridor.

Se llevan el tercero con autoridad

El relevo duranguense bajó el telón con absoluta maestría para concretar la blanqueada. Derek West sorteó el octavo episodio sin daño alguno, cediendo la responsabilidad del cierre a Scott Engler en el noveno capítulo. Con fría autoridad sobre la loma, Engler retiró los tres últimos outs en fila, recetando dos ponches para sellar el lapidario triunfo de Caliente siete por cero y tomar ventaja en la serie de playoffs.