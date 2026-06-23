Caliente de Durango sostiene la ventaja y supera a Acereros de Monclova en juego cerrado

Tras cerrar sus compromisos ante algunos de los equipos más fuertes del Sur, la novena de Caliente de Durango visitó el Estadio Kickapoo Lucky Eagle para medirse con Acereros de Monclova. Los dirigidos por Óscar Robles llegaron con el ánimo arriba tras la barrida sobre Conspiradores de Querétaro en casa, confiados en que ese impulso también pudiera traducirse en un buen arranque en territorio acerero.

Durango respondió temprano. En la segunda entrada, un triple de Estevan Florial abrió la puerta para que Alejandro Mejía lo remolcara con un doble al cuadro corto. Elier Hernández amplió la ventaja de inmediato con un batazo de dos carreras que viajó entre izquierdo y central. Con ese rally de tres anotaciones, Caliente tomó control del juego y marcó el tono ofensivo de la noche.

Durango respondió con carácter

Acereros intentó responder, pero Joan Adon navegó con autoridad por las primeras entradas, apoyado por una defensa que resolvió sin titubeos. Monclova apenas pudo descontar en la cuarta con una serie de sencillos consecutivos que acercaron el marcador, aunque Durango recuperó margen en la quinta cuando Florial volvió a aparecer, esta vez con un cuadrangular solitario por el derecho para poner el 4–1.

El duelo se tensó en la séptima. Monclova encontró tráfico en los senderos y obligó a Durango a mover el bullpen. Un sencillo de Rusber Estrada y otro de Magneuris Sierra empujaron una carrera más, seguido de un lanzamiento descontrolado que colocó a los locales a tiro de empate. Juan Mora negoció pasaporte para llenar la casa, pero Manuel Chávez logró el ponche clave sobre Luis González para preservar la ventaja mínima.

Monclova buscó atacar, pero el rojinegro defendió

En la octava, Caliente buscó un respiro más, pero Ángel Felipe retiró en fila a la parte baja del orden y mantuvo el margen mínimo. Monclova tuvo su oportunidad cuando un error en tercera abrió la entrada, aunque el relevo de Scott Engler respondió con sangre fría: dominó a Rodolfo Amador con un elevado corto, contuvo a José Peraza con un batazo cómodo al central y cerró el inning con un rodado para forzar en segunda.

Durango tampoco pudo mover el marcador en la novena, pero su ventaja resultó suficiente. Estalin Ortiz borró la base por bolas inicial con un doble play y ponchó a Daniel Johnson para enviar el juego al límite. En el cierre, Caliente no dio margen: el bullpen ejecutó cada envío, la defensa resolvió sin titubeos y Monclova se quedó sin la conexión que buscaba para extender la noche.