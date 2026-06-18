Caliente de Durango sufre tropiezo frente a Pericos de Puebla y ve rota su racha ganadora

Con la serie ya asegurada, Caliente de Durango volvió a recibir a Pericos decidido a cerrar la barrida en el Francisco Villa, respaldado por el 9-7 del primer juego y el 10-1 del segundo que habían marcado el ritmo de la semana. Con seis victorias al hilo y el estadio empujando, extender el invicto a siete se volvió el paso natural para rematar la serie.

El arranque, sin embargo, fue un golpe seco. Puebla abrió con sencillos de Herlis Rodríguez, Sergio Alcántara y Cristhian Adames, y el jonrón de Michael De La Cruz puso el 4-0 antes de que Durango pudiera asentarse. La respuesta local llegó de inmediato: Daniel Johnson conectó su cuarto jonrón del año y, con dobles de Jonathan Villar y Reynaldo Rodríguez más un sencillo de Alejandro Mejía, la pizarra se cerró 4-3 en un inning que reanimó al estadio.

No fue suficiente...

Durango empató en la segunda con otro batazo de Johnson, pero Puebla volvió a tomar control en la tercera. Un doble de De La Cruz y un imparable de Ciro Norzagaray empujaron tres para el 7-4, y la ofensiva local perdió ritmo en los turnos siguientes. En la cuarta, Luis Castro y David Rodríguez añadieron dos más con un doble y un elevado de sacrificio que ampliaron la distancia a 9-4.

El juego se estabilizó un par de entradas hasta que Puebla volvió a romperlo en la séptima. Miguel Guzmán abrió con doble, avanzó por balk y Rodríguez, tras revisión, firmó un jonrón por el derecho que puso el 11-4 y terminó por inclinar el duelo. Durango intentó ajustar con emergentes y cambios defensivos, pero la pelota siguió encontrando guantes.

Caliente lo intentó; Puebla, lo finiquitó

Para la octava, Puebla mantuvo la presión con un sencillo más de De La Cruz y obligó a Durango a mover piezas en todos los rincones del campo. Entraron sustituciones en los jardines, ajustes en el infield y cambios en la receptoría para intentar contener el daño y llegar con orden al último inning, aunque el ritmo del juego ya estaba claramente inclinado hacia la visita.

La novena confirmó esa tendencia. Alcántara abrió con base por bolas, Quintero añadió un sencillo y Castro elevó al central para el primer out, antes de que Rodríguez rodara a primera para avanzar a los corredores y De La Cruz recibiera pasaporte. Con las bases listas para otro golpe, Cobos conectó un rodado que Hernández convirtió en out forzado y evitó más daño, pero Durango no encontró respuesta en su último turno y el marcador quedó sellado.