Caliente de Durango: Sultanes de Monterrey será su rival en las Series de Zona

Luego de una corta espera, Caliente de Durango ya conoce a su rival para las Series de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol, instancia en la que buscará continuar con una temporada histórica para la organización.

La novena duranguense se enfrentará a los Sultanes de Monterrey, luego de que el conjunto regiomontano consiguiera imponerse ante los Charros de Jalisco y asegurar su lugar en la siguiente ronda de los playoffs .

Monterrey cerró su compromiso con una victoria de 6-5 sobre Jalisco, en un encuentro que tuvo un cierre dramático.

Caliente abrirá la serie en casa

Con el cruce ya definido, Caliente de Durango tendrá la oportunidad de comenzar las Series de Zona frente a su afición, ya que los primeros dos compromisos se disputarán en el Estadio Francisco Villa.

El Juego 1 está programado para el martes 18 de agosto a las 19:30 horas, mientras que el segundo enfrentamiento se jugará el miércoles 19 de agosto, también a las 19:30 horas, ambos en territorio duranguense.

Posteriormente, la serie se trasladará a Monterrey. El Juego 3 se disputará el viernes 21 de agosto a las 19:30 horas en Walmart Park , mientras que el cuarto compromiso será el sábado 22 de agosto a las 17:00 horas.

En caso de ser necesario, el quinto encuentro también se jugará en Monterrey, el domingo 23 de agosto a las 17:00 horas.

La serie podría regresar a Durango

Si ninguno de los equipos logra definir la eliminatoria durante los primeros cinco compromisos, la serie regresaría al Estadio Francisco Villa.

El eventual Juego 6 se disputaría el martes 25 de agosto a las 19:30 horas, mientras que un séptimo y definitivo encuentro está programado para el miércoles 26 de agosto a la misma hora.

De esta manera, Durango tendría la posibilidad de recibir hasta cuatro partidos de esta ronda, incluidos los dos primeros y, de ser necesarios, los dos últimos de la eliminatoria.

Ahora, Caliente de Durango y Sultanes de Monterrey protagonizarán una serie al mejor de siete juegos, en la que la novena duranguense buscará aprovechar la localía desde el arranque y dar un paso más dentro de la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol.