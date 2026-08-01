Caliente de Durango supera a Charros de Jalisco en un salvaje tiroteo de jonrones en Zapopan

Tras asegurar su pasaporte a la fiesta grande barriendo a los Sultanes de Monterrey, Caliente de Durango se metió al Estadio Panamericano para chocar ante los Charros de Jalisco. La tropa comandada por Óscar Robles llegó con el bat encendido a la serie, mientras que la novena tapatía arribó tocada tras morder el polvo ante los Tecos de los Dos Laredos.

El ataque de Caliente detonó en el segundo episodio ante Michael Boyle. Tras un elevado de sacrificio de Yariel González y un "caballito" forzado por Víctor Márquez, Jonathan Villar hizo detonar el parque con un panorámico grand slam por el jardín derecho. La ventaja se puso 6-0; sin embargo, Jalisco respondió en el cierre aprovechando un roletazo para doble matanza y un lanzamiento descontrolado que recortó la brecha.

La artillería tapatía apretó el paso en el tercer rollo con cuadrangulares espalda con espalda de Jared Walsh y Kyle Garlick. Para la cuarta entrada, Seby Zavala pegó doblete productor y Walsh empató 6-6 el encuentro con elevado de sacrificio. Tras ese arranque de alto voltaje, los bullpens metieron el brazo y colgaron ceros en el quinto tramo, dándole una breve tregua al partido.

La pirotecnia regresó en el último tercio. Durango recuperó el mando en la sexta con dos carreras, pero Charros embestió con un rally de cuatro anotaciones, coronado por un doble de regla de Zavala, para darle la vuelta 10-8. La reacción de Caliente fue inmediata en la séptima: Elier Hernández la botó en solitario, Drew Stankiewicz igualó con doblete y Villar devolvió la ventaja 11-10 en jugada de selección.

El octavo capítulo desató el verdadero caos ofensivo. Caliente montó una embestida letal de cinco carreras castigando al relevo tapatío con un wild pitch, elevado de Hernández, jonrones consecutivos del emergente José Carlos Ureña y Christopher Escárrega, más rola remolcadora de Villar. Charros descontó dos en el cierre mediante un balk y otro lanzamiento descontrolado para colocar la pizarra 16-12.

Con la tensión al límite en la novena entrada, Scott Engler bajó la cortina del parque dominando en fila a Garlick, Calhoun y Gil mediante tres roletazos defensivos, acreditándose el salvamento y sellando la electrizante victoria por 16-12. Así concluyó un maratónico y salvaje choque de ofensivas en Zapopan, donde la novena duranguense mostró un temple de acero para prevalecer en uno de los duelos más espectaculares y disputados de toda la campaña.