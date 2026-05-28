Caliente de Durango suspende el tercero ante Saltillo por falta de luz en el Francisco Villa

El tercer juego de la serie entre Caliente de Durango y Saraperos de Saltillo quedó suspendido este jueves en el Estadio Francisco Villa. El duelo, programado para iniciar a las 19:10 horas, no pudo disputarse debido a la falta de iluminación en el parque, situación que impidió que el encuentro avanzara más allá del periodo de espera establecido para intentar reanudar el juego nocturno.

Desde antes de la hora pactada, el estadio no contó con la luz necesaria para iniciar actividades. El terreno permaneció en penumbra y el público, ya instalado en las gradas, aguardó mientras el personal del inmueble trabajaba para restablecer el suministro. La expectativa inicial de un retraso breve se fue diluyendo conforme avanzaba la noche sin una solución clara.

El juego se suspende definitivamente

De acuerdo con el procedimiento habitual en estos casos, se otorgó un margen operativo dividido en tres lapsos de media hora para intentar recuperar las condiciones mínimas de juego. Durante ese periodo, el club y el cuerpo de umpires se mantuvieron en comunicación constante, evaluando si existía una posibilidad real de iniciar el encuentro. Sin embargo, la iluminación no pudo restablecerse y el escenario no mostró avances que permitieran proyectar un arranque seguro.

A las 20:40 horas, tras agotar el tiempo de espera y sin que el estadio contara con la luz requerida, se determinó la suspensión del partido. La situación quedó sujeta a la determinación de la Liga Mexicana de Beisbol, con lo que la serie entre Caliente y Saraperos concluye con dos juegos disputados uno sin resolución.

Los Rojinegros reciben a Tecos

La organización informó que los boletos adquiridos para este encuentro podrán utilizarse mañana, respetando la misma zona asignada, con el fin de facilitar el acceso a los aficionados que acudieron al estadio.

Pese a la suspensión, la actividad en el Francisco Villa continuará con normalidad este viernes, cuando Caliente de Durango reciba a los Tecos de los Dos Laredos en el inicio de una nueva serie, a las 20:10 horas.