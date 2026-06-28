Caliente de Durango: termina el Juego de Estrellas de la LMB con actuaciones de Márquez y Rivas

El Walmart Park de Monterrey fue el escenario del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol 2026, donde el representativo de "Estrellas" de la LMB se impuso 5-3 ante la novena México, en un duelo que tuvo poder ofensivo, respuesta tardía y participación destacada de peloteros de Caliente de Durango.

La pizarra se abrió en la tercera entrada, cuando Robinson Canó conectó cuadrangular solitario por el jardín derecho para adelantar a la LMB . En ese mismo inning, Gabriel Cancel pegó doblete y posteriormente anotó con sencillo de Kyle Garlick, colocando el 2-0.

El equipo de la LMB volvió a hacer daño en la sexta entrada, donde Juan Santana produjo dos carreras en una jugada que incluyó errores defensivos en el jardín derecho. Más tarde, Robinson Canó volvió a responder con imparable productor, enviando al plato a Webster Rivas para aumentar la ventaja a 5-0.

Webster Rivas responde con el bate

Uno de los momentos más importantes para Caliente de Durango llegó con la actuación de Webster Rivas, quien ingresó como receptor en la quinta entrada y no tardó en hacerse presente a la ofensiva.

En la sexta alta, Rivas conectó sencillo al jardín derecho y después anotó la quinta carrera de la LMB gracias al batazo productor de Canó . Más tarde, en la octava entrada, volvió a destacar con un doble por regla de terreno hacia el jardín derecho, confirmando una sólida participación en el clásico de media temporada.

Márquez debuta con reacción

Por parte de la novena México, Víctor Márquez también tuvo actividad importante tras ingresar como campocorto en la sexta entrada. En la séptima baja, Márquez produjo carrera con rodado de out forzado, jugada en la que Samar Leyva llegó al plato para acercar el marcador.

Además, el jugador de Caliente de Durango mostró agresividad en los senderos al robarse la segunda base durante ese mismo episodio, manteniendo con vida el intento de reacción de México.

México pelea hasta el final

La ofensiva mexicana despertó en la séptima entrada con un rally de tres carreras. Ricardo Valenzuela pegó sencillo al jardín central para remolcar dos anotaciones y posteriormente Márquez impulsó una más con rodado.

Aunque México volvió a amenazar en la novena, Víctor Márquez terminó bateando para doble matanza con corredores en circulación, sellando el triunfo de la LMB por 5-3.

El Juego de Estrellas 2026 dejó espectáculo en Monterrey y también buenas sensaciones para Caliente de Durango, que tuvo representación activa con Webster Rivas y Víctor Márquez, dos peloteros que lograron hacerse notar en momentos importantes del encuentro.