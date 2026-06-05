Caliente de Durango: Unión Laguna defiende el Estadio Revolución y se lleva el primero

Caliente de Durango tuvo una complicada noche en el Estadio Revolución al caer por marcador de 10-2 frente a los Algodoneros de Unión Laguna, en un encuentro donde la ofensiva local aprovechó el descontrol y castigó el pitcheo visitante para asegurar el primero de la serie.

La novena lagunera tomó el control desde la primera entrada gracias a un cuadrangular solitario de Eguy Rosario, quien abrió el camino para una ofensiva que no dejó de producir carreras durante gran parte del encuentro.

Mientras tanto, Caliente tuvo oportunidades para responder, notablemente al dejar la casa llena en el primer inning, pero dejó corredores en circulación y no logró encontrar el bateo oportuno en los momentos clave del partido.

Rosario encabezó el ataque de los Algodoneros

Eguy fue la gran figura del compromiso, el bateador de Unión Laguna conectó dos cuadrangulares, un triple y además produjo cuatro carreras , siendo pieza fundamental para que los locales construyeran una ventaja que poco a poco se volvió inalcanzable para la escuadra duranguense.

A la fiesta ofensiva también se sumaron Yadir Drake y Alberth Martínez, quienes aportaron jonrones importantes para ampliar la diferencia. Los laguneros aprovecharon cada oportunidad para presionar a los lanzadores de Caliente y mantener el marcador de su lado durante toda la noche, cobijando la buena labor del abridor local Touki Toussaint, quien controló a los bates rojinegros durante seis entradas.

Hernández evita la blanqueada

La reacción de Durango llegó hasta la sexta entrada cuando Elier Hernández conectó un cuadrangular por el derecho, llevándose por delante a Alejandro Mejía para colocar las primeras dos carreras de la visita. El batazo representó un momento de orgullo para los dirigidos por Óscar Robles, aunque el despertar ofensivo llegó demasiado tarde ante los disparos de Toussaint.

Además del jonrón de Hernández, algunos bateadores lograron embasarse en diferentes momentos del encuentro, pero la ofensiva duranguense fue limitada por el pitcheo de Unión Laguna, que consiguió retirar a cinco jugadores clave mediante la vía del ponche y silenciar las amenazas en la tercera y séptima entrada.

Los errores terminaron pesando

Uno de los momentos que marcó el rumbo del juego se presentó en la segunda entrada, cuando el pitcheo de Caliente otorgó un pasaporte que, combinado con un sencillo, le dejó la mesa servida a Eguy Rosario para conectar un triple remolcador de tres carreras. Esa situación permitió que los Algodoneros tomaran confianza y manejaran el encuentro con mayor tranquilidad.

La combinación de bases por bolas, descuidos en la loma y batazos oportunos terminó inclinando completamente la balanza a favor de los laguneros, que aseguraron el triunfo ante su afición.

Buscarán recuperar

Con este resultado, Caliente de Durango buscará darle vuelta a la página rápidamente y enfocarse en el siguiente compromiso de la serie. La novena duranguense necesitará mejorar tanto en el aspecto del pitcheo como en la producción ofensiva si desea regresar al camino de la victoria y mantenerse en la pelea dentro de la Zona Norte.