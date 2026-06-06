Caliente de Durango: Unión Laguna responde con ofensiva y se queda con el segundo de la serie

Los Algodoneros de Unión Laguna aprovecharon una explosiva séptima entrada para encaminarse a una victoria de 12-5 sobre Caliente de Durango en el segundo juego de la serie disputado en el Estadio Revolución.

Caliente tomó la delantera

Durango comenzó el encuentro mostrando contundencia con el madero. En la tercera entrada, un doblete de Estevan Florial impulsó la primera carrera del encuentro pero de manera momentánea pues en el mismo UL anotaría, dejando el 1-1.

No obstante Caliente encendido en el cuarto episodio Leonel Valera y Víctor Márquez conectaron imparables productores para ampliar la ventaja a 2-1.

La ofensiva visitante continuó respondiendo y en la quinta entrada Alejandro Mejía conectó su cuadrangular número 12 de la temporada , llevándose por delante a Florial para colocar el marcador 5-1. En ese momento, parecía que Caliente tenía el control del encuentro gracias a una ofensiva que aprovechó las oportunidades generadas en los primeros innings.

Unión Laguna reaccionó y cambió la historia

Sin embargo, los Algodoneros comenzaron a descontar en la parte baja de la quinta entrada. Un doblete de Julián Escobedo y una serie de errores defensivos de Durango permitieron que los locales recortaran distancias hasta colocar el marcador 5-4.

La remontada se concretó en la sexta entrada cuando Albert Lara conectó un triple productor de tres carreras que dio vuelta al encuentro y puso adelante a Unión Laguna. El batazo encendió a la afición local y marcó el inicio del despegue definitivo de los laguneros.

Séptimo inning letal para los laguneros

La séptima entrada terminó por sentenciar el partido. Didi Gregorius abrió el ataque con un cuadrangular de dos carreras y posteriormente Eguy Rosario conectó otro jonrón que produjo tres anotaciones más para ampliar la diferencia. En cuestión de minutos, los Algodoneros transformaron un juego cerrado en una ventaja cómoda de siete carreras.

Además de la ofensiva, el encuentro estuvo marcado por varias expulsiones tras el pelotazo del pitcher de Durango al bateador de Unión Laguna, incluyendo las de Damon Dues, Hansel Robles, Michel Tamayo y José Torres, en una noche de alta tensión entre ambos equipos.

Buscarán recuperar la serie

Con este resultado, Caliente de Durango vio frenado su intento por asegurar la serie y deberá buscar la victoria en el siguiente compromiso para mantenerse en la pelea dentro de la Zona Norte.

El tercer juego de la serie, que empezará a las 6:30 p.m., será una oportunidad única para que la novena dirigida por Óscar Robles recupere terreno y evite que Unión Laguna se quede con el compromiso en casa.