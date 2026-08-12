Caliente de Durango vence a Monclova, suma el tercero y queda a un paso de las semifinales

Con dos victorias en la bolsa, Caliente de Durango saltó al diamante del Kickapoo Lucky Eagle para encarar el cuarto choque de la serie de playoffs en la Zona Norte. El primer triunfo se amarró tras una noche monumental de Daniel Johnston, mientras que el segundo cayó gracias a una joya de pitcheo de Spencer Turnbull que maniató por completo a la ofensiva rival.

La historia se volvió a repetir; Durango dominó

El ataque rojinegro encendió la pizarra desde el amanecer del encuentro. Jonathan Villar aprovechó un parpadeo de la defensiva rival para colarse a tercera tras negociar pasaporte, permitiendo que Leobaldo Piña abriera el ostión con un potente doblete. Daniel Johnson se unió a la fiesta con sencillo remolcador. Aunque Monclova reaccionó con una rayita en el cierre del primer episodio, el pitcheo duranguense apretó las tuercas para colgar ceros hasta la tercera entrada.

Fue en el cuarto capítulo cuando Durango desató un letal rally que cambió el rumbo del partido. Tras imparables consecutivos de Yariel González y Webster Rivas, Víctor Márquez produjo una carrera más con rodado oportuno. Sin embargo, el estacazo definitivo corrió a cargo de Villar, quien conectó un kilométrico cuadrangular por todo el jardín derecho para traerse tres carreras al plato y colocar el marcador en un holgado 6-1.

Monclova quiso responder, pero...

Monclova intentó meterse a la pelea en la quinta baja gracias a un triple de Andretty Cordero que posteriormente cruzó el plato con roletazo de Rodolfo Amador. No obstante, la defensiva visitante apagó cualquier amago de rebelión. Con jugadas magistrales en el cuadro y un sólido trabajo de relevo comandado por Jorge García, Caliente sorteó la amenaza de bases llenas en la sexta entrada, manteniendo el control absoluto de las acciones.

A un solo paso de la gloria eterna

Para el séptimo episodio, Durango volvió a pisar el acelerador aprovechando la velocidad de Estevan Florial, quien tras embasarse por boleto e imitar a un rayo en las almohadillas, llegó a la registradora impulsado por oportuno sencillo de González para el 7-2. Jake Sánchez entró al relevo para poner orden con temple de acero, dejando el escenario servido para la recta final del cotejo.

En los innings finales, el bulpén rojinegro lució intratable. Derek West retiró en orden la octava baja con tres roletazos consecutivos, apagando cualquier chispazo local. Para el noveno rollo, Scott Engler asumió la responsabilidad en la loma; tras retirar a los dos primeros bateadores, permitió un sencillo testimonial a Magneuris Sierra, pero abanicó a Rusber Estrada con un strikeout monumental para el out 27, sellando una contundente victoria 7-2 que fortalece las aspiraciones duranguenses en la postemporada.