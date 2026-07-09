Caliente de Durango vence a Saraperos de Saltillo en el tercer juego y se queda con la serie

Con la serie empatada, la novena de Caliente de Durango volvió al Estadio Francisco I. Madero decidida a sentenciar la historia ante Saraperos de Saltillo. La Nave Verde había tomado la delantera con un 5-2 categórico en el primer compromiso, pero los Rojinegros respondieron en el segundo duelo con un épico 6-5, un juego que se estiró hasta la madrugada del jueves y que les permitió recortar distancias y devolverle tensión a la serie.

Ambas novenas mostraron poder

El tercero de la confrontación arrancó con dominio absoluto de los brazos. Luis Payán y Spencer Turnbull se encargaron de congelar cualquier intento de ataque durante las primeras dos entradas, obligando a ambos lineups a buscar contacto temprano y a depender del fildeo. Saltillo abrió la puerta en la tercera cuando Niko Vásquez se embasó con doble y, tras un toque de sacrificio, anotó por balk para el 1-0. Durango respondió de inmediato: en la cuarta, un doble de Elier Hernández emparejó la pizarra y marcó el tono de un duelo que se mantendría cerrado hasta el final.

A partir de la quinta, el juego se convirtió en una pulseada de relevistas. Payán salió tras 4.2 entradas y el bullpen duranguense comenzó a desfilar con Juárez, López, Guerra y Frías, todos manteniendo el daño al mínimo. Saltillo hizo lo propio con Turnbull, quien entregó seis entradas de una carrera antes de ceder el montículo. Las ofensivas siguieron generando tráfico, pero los batazos oportunos nunca llegaron: ponches, roletazos y toques de sacrificio fueron la constante en un duelo que avanzó a ritmo de tensión pura.

Caliente mostró los dientes y amarró el compromiso

El noveno episodio ofreció la primera amenaza real para Durango, cuando Alejandro Mejía abrió con sencillo y los Rojinegros colocaron hombres en las esquinas. Sin embargo, Jesús Cruz apagó el fuego con ponches consecutivos. Saltillo tampoco pudo caminar la mesa en su última oportunidad, y el juego se fue a entradas extras con el 1-1 clavado como sentencia.

En la décima, Durango finalmente quebró el cerrojo. Stankiewicz y Valera ligaron sencillos, Florial avanzó a ambos con toque y, tras la base intencional a Rodríguez, José Guadalupe Chávez produjo con elevado de sacrificio el 2-1. Un pasbol añadió la tercera rayita y abrió el margen que el bullpen necesitaba.

Hansel Robles tomó la bola en la baja de la décima y no titubeó: tres outs sin daño y Caliente de Durango se llevó un triunfo trabajado, áspero y de manual, para quedarse con la serie y dejar a Saltillo en KO.