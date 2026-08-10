Caliente de Durango y Acereros de Monclova chocarán en un electrizante Juego 3 de playoffs

La postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol no concede tregua y la batalla entre Caliente de Durango y Acereros de Monclova se traslada al Estadio Kickapoo Lucky Eagle para un crucial tercer enfrentamiento. Tras dos capítulos de alta tensión e impredecible dinamismo ofensivo en El Volcán, la serie se encuentra empatada a una victoria por bando, obligando a ambos manejadores a reajustar sus piezas tácticas antes de saltar al diamante este martes.

Ambas novenas reparten victorias

El primer encuentro dejó una herida dolorosa en la novena duranguense. Pese a mantener un desarrollo sumamente apretado durante ocho episodios, los Acereros desataron una voraz embestida en la novena entrada con un rally devastador de ocho carreras para darle un vuelco drástico al marcador y concretar la victoria por 12-6. El repentino colapso del relevo de Caliente exhibió la agresividad oportuna de la toletería coahuilense, castigando cada pitcheo errado en la zona.

Sin embargo, la respuesta rojinegra en el segundo choque resultó categórica e histórica. Aunque Monclova tomó ventaja inicial de 3-1 aprovechando los batazos de Rodolfo Amador y José Heberto Félix, la jornada perteneció por completo a Daniel Johnson. Con un recital de poder sin precedentes, el patrullero conectó tres vuelacercas colosales para comandar la voltereta de 9-3, devolviendo la paridad a la serie con un sólido despliegue de resiliencia.

El cuerpo técnico de Durango afronta el reto de estabilizar un pitcheo abridor que ha sufrido sobresaltos en las entradas intermedias. La rotación necesitará una salida profunda que atenúe la exigencia sobre el bullpen, un departamento severamente castigado en el arranque de la contienda. Mantener a raya la parte alta del orden al bat acerero será la premisa absoluta para evitar que la alineación rival encienda la chispa.

Por su parte, Acereros buscará capitalizar el cobijo de su afición en territorio coahuilense. El parque norteño suele ser una aduana hostil donde la bola vuela con facilidad y la presión en las tribunas se siente desde el primer pitcheo. La clave para Monclova radicará en ajustar sus envíos frente al encendido madero de Johnson y Elier Hernández, quienes han demostrado capacidad de cambiar la historia con un swing.

Nadie quiere perderse este choque

Con la balanza totalmente equilibrada, el tercer choque promete ser un duelo de estrategia pura y temple inquebrantable. Quien logre imponer condiciones desde el montículo tomará el control absoluto del destino de esta eliminatoria. La mesa está servida para un choque electrizante donde un solo error puede marcar la diferencia entre tomar ventaja o remar contracorriente.