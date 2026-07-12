Caliente de Durango: ¿ya aseguró su lugar en la postemporada de la LMB?; estos son los juegos que necesita ganar

La victoria conseguida este domingo ante los Tecolotes de los Dos Laredos no solo permitió a Caliente de Durango quedarse con la serie, sino que fortaleció considerablemente sus posibilidades de avanzar por primera vez a la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

Sin embargo, aunque la novena duranguense se encuentra en una posición privilegiada, todavía no puede hablarse de una clasificación matemática.

Después de su triunfo en el tercer encuentro frente a los Tecos, Caliente llegó a una marca de 38 victorias y 33 derrotas, suficiente para ubicarse en el segundo lugar de la Zona Norte, únicamente por debajo de los Toros de Tijuana.

La temporada regular de 2026 contempla 93 encuentros por equipo, por lo que a Durango le quedan alrededor de 22 juegos por disputar, además de completar el encuentro suspendido ante los Charros de Jalisco, que continuará cuando Caliente visite Zapopan entre el 31 de julio y el 2 de agosto. La campaña terminará el 6 de agosto.

¿Qué equipos avanzan a los playoffs?

La LMB clasifica a los primeros seis equipos de cada zona.

Actualmente, la pelea en el Norte se encuentra de la siguiente manera:

Toros de Tijuana: 47-21 Caliente de Durango: 38-33 Sultanes de Monterrey: 37-33 Acereros de Monclova: 37-34 Charros de Jalisco: 36-34 Rieleros de Aguascalientes: 32-35 Algodoneros de Unión Laguna: 33-38 Saraperos de Saltillo: 28-41 Tecos de los Dos Laredos: 27-45 Dorados de Chihuahua: 26-45

Caliente posee actualmente una ventaja de cinco juegos sobre Unión Laguna, que ocupa el séptimo puesto y sería, por el momento, el primer equipo eliminado.

¿Caliente ya está clasificado?

No todavía.

Unión Laguna podría terminar, en el escenario más favorable para los Algodoneros, con hasta 55 victorias. Por ello, para garantizar matemáticamente que terminará por encima de los laguneros sin depender de ningún otro resultado, Caliente tendría que llegar a 56 triunfos.

Eso obligaría a Durango a ganar 18 de sus aproximadamente 22 encuentros restantes, una exigencia elevada que probablemente no será necesaria.

La cifra importante es el llamado “número mágico”: la combinación de victorias de Caliente y derrotas de Unión Laguna que elimina cualquier posibilidad de que los Algodoneros lo alcancen.

Actualmente, ese número se encuentra alrededor de 18.

Esto significa que no necesariamente Durango debe ganar 18 partidos: cada derrota de Unión Laguna también reduce la cantidad necesaria.

Por ejemplo, si Caliente gana 11 encuentros y Unión Laguna pierde siete, la combinación también alcanzaría los 18 resultados necesarios.

Los escenarios para Caliente

Escenario muy favorable: 14 victorias y ocho derrotas

Caliente terminaría con récord de 52-41, para un porcentaje de .559.

Con esa marca, la clasificación sería prácticamente segura y Durango podría incluso disputar el segundo o tercer lugar de la Zona Norte, lo que le permitiría enfrentar a un rival peor ubicado durante el Primer Playoff.

Escenario favorable: 12 victorias y 10 derrotas

El equipo finalizaría con marca de 50-43, porcentaje de .538.

Para superar esa cifra, Unión Laguna tendría que cerrar aproximadamente con 18 triunfos en sus últimos 22 juegos. Rieleros, Charros y Acereros también tendrían que mantener un paso ganador para desplazar a Durango.

Llegar a 50 victorias colocaría a Caliente muy cerca de asegurar su primera postemporada.

Escenario conservador: 10 victorias y 12 derrotas

Durango acabaría con récord de 48-45, todavía por encima de .500.

La cifra seguiría siendo competitiva, pero ya no garantizaría nada. Unión Laguna necesitaría cerrar con 16 victorias y seis derrotas para superarlo, mientras que Rieleros requeriría mantenerse cerca de .600 durante el cierre.

Escenario de riesgo: ocho victorias y 14 derrotas

Caliente terminaría con marca de 46-47.

En ese caso, el equipo podría caer hasta el sexto o séptimo lugar, especialmente si Unión Laguna y Rieleros consiguen una buena racha. Con menos de 47 triunfos, la clasificación quedaría completamente sujeta a otros resultados.

La meta debe ser llegar a 50 triunfos

Aunque no existe todavía una cifra matemática definitiva, el objetivo más claro para Caliente debe ser alcanzar al menos las 50 victorias.

Para conseguirlas, necesita ganar 12 de sus juegos restantes, es decir, jugar apenas un poco por encima de .500 durante el cierre de la campaña.

Incluso una marca de 11-11 lo dejaría en 49-44, obligando a Unión Laguna a tener un cierre extraordinario para desplazarlo.

La ventaja adicional es que varios de los equipos que persiguen a Durango deberán enfrentarse entre sí durante las últimas semanas, por lo que necesariamente acumularán derrotas.

¿Qué dicen las estadísticas de Caliente?

La posición de Durango no es producto únicamente de una racha favorable.

Antes del encuentro de este domingo, Caliente bateaba colectivamente para .283, con porcentaje de embasado de .357, slugging de .450 y OPS de .807. Había conectado 74 cuadrangulares y anotado 384 carreras en 70 partidos.

Entre sus principales productores aparecen Elier Hernández, Webster Rivas, Reynaldo Rodríguez, Alejandro Mejía, Jonathan Villar y Andre Lipcius.

Elier Hernández acumulaba 11 cuadrangulares y 49 carreras producidas; Webster Rivas bateaba para .333; Reynaldo Rodríguez tenía promedio de .307, y Lipcius registraba .324 desde su llegada al conjunto duranguense.

El punto más vulnerable sigue siendo el pitcheo.

Caliente presentaba una efectividad colectiva de 4.96, permitía un promedio de .296 a sus rivales y había recibido 367 carreras en 70 encuentros. No obstante, la ofensiva había compensado gran parte de esos problemas y mantenía al equipo con diferencial positivo.

Después del triunfo dominical, la tabla oficial muestra a Durango con 392 carreras anotadas y 372 permitidas, un diferencial de más 20.

Lo que queda en el calendario

La recta final comenzará con una serie especialmente importante ante los Algodoneros de Unión Laguna, rival directo en la pelea por la clasificación.

Cada triunfo de Durango frente a los laguneros tendría un valor doble: aumentaría la cuenta de Caliente y, al mismo tiempo, impediría que el séptimo lugar reduzca distancias.

La temporada también contempla el viaje a Jalisco del 31 de julio al 2 de agosto, donde deberá completarse el partido suspendido por lluvia cuando los Charros ganaban 2-0 después de cuatro entradas.

La fase regular concluirá el 6 de agosto y el Primer Playoff de la Zona Norte comenzará el 10 de agosto.

Conclusión: está cerca, pero aún no está asegurado

Caliente de Durango todavía no puede celebrar oficialmente su clasificación, pero su posición es claramente favorable.

El equipo se encuentra en segundo lugar, tiene cinco juegos de ventaja sobre el primer conjunto fuera de playoffs y controla su destino durante las últimas semanas.

Si Durango juega para .500 y termina alrededor de las 49 o 50 victorias, Unión Laguna necesitaría un cierre casi perfecto para dejarlo fuera.

Por ahora, la respuesta es clara: Caliente aún no aseguró matemáticamente la postemporada, pero después de vencer a los Tecos dio un paso enorme y tiene la clasificación en sus propias manos.