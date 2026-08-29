Caliente de Durango inicia venta de abonos para la temporada 2027; estos son los precios

Luego de una campaña 2026 en la que la novena rojinegra volvió a llevar el beisbol profesional al Estadio Francisco Villa y mantuvo el interés de los aficionados duranguenses, el club ya comenzó a preparar su siguiente participación en el circuito veraniego.

El club anunció que este lunes 31 de agosto comenzará la venta de abonos para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Los paquetes incluyen los juegos de pretemporada y estarán disponibles tanto para aficionados que renueven su abono como para quienes lo adquieran por primera vez.

¿Cuánto costarán los abonos de Caliente de Durango?

En la localidad Central, la renovación tendrá un precio de 10 mil 800 pesos, mientras que para los nuevos abonados será de 12 mil 400 pesos.

Para Lateral Preferente, los costos serán de ocho mil 100 pesos por renovación y nueve mil 315 pesos para nuevos compradores. En Lateral, los precios serán de cuatro mil 500 y cinco mil 175 pesos, respectivamente.

También estarán disponibles palcos con capacidad para seis personas:

Palco Platino: 118 mil 800 pesos por renovación y 136 mil 620 para nuevos abonados.

Palco Oro: 103 mil 950 pesos por renovación y 119 mil 542 para nuevos abonados.

Palco Plata: 54 mil pesos por renovación y 62 mil 100 para nuevos abonados.

Palco Bronce: 35 mil 100 pesos por renovación y 40 mil 365 para nuevos abonados.

El club informó que los abonos podrán pagarse en parcialidades; sin embargo, en esa modalidad se aplicarán los precios correspondientes a 2027. Quienes cubran el monto completo en una sola exhibición conservarán el precio con descuento, ya sea como renovación o nuevo abonado.

¿Qué beneficios incluye el abono?

Además del ingreso a los partidos de pretemporada y de la campaña regular, los paquetes contemplan un kit de bienvenida correspondiente a cada localidad, acceso a la preventa VIP para los playoffs y descuento en la renovación del siguiente año.

Los abonados también podrán recibir promociones durante la temporada, descuentos de entre 10 y 20 por ciento en la Caliente Beis Store, dependiendo de la localidad, así como participar en sorteos para lanzar la primera bola, ganar artículos oficiales y acceder a distintas actividades especiales.

La venta comenzará a las 10:00 horas del lunes. Los interesados podrán solicitar información mediante WhatsApp al número 618 322 6616 o acudir directamente a la Caliente Beis Store.

El establecimiento atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 15:00 horas.