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Callejón sin salida

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LUIS RUBIO
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Decía Einstein que hacer más de lo que no está funcionando no va a mejorar el resultado. El gobierno ha intentado varias avenidas para salir del atolladero -de hecho, varios atolladeros diferentes- en que se encuentra, pero ninguna logra su cometido. ¿No será tiempo de cambiar el camino?

En poco más de año y medio, la presidenta ha continuado las estrategias de su predecesor; ha intentado promover el crecimiento económico; ha ensayado con resolver la inseguridad que acosa a toda la población; ha cocinado un pleito con nuestro principal socio comercial y la superpotencia mundial, sin claridad sobre cómo acabará eso; y se ha rehusado a aparecer en eventos señeros, notablemente la inauguración del Mundial, pero también cerca del presidente Trump. Los resultados no son encomiables en ninguno de esos frentes, por decir lo menos.

Escrito en: OPINIÓN EDITORIALES intentado, Decía, superpotencia, rehusado

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