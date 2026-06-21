Callejón sin salida

Decía Einstein que hacer más de lo que no está funcionando no va a mejorar el resultado. El gobierno ha intentado varias avenidas para salir del atolladero -de hecho, varios atolladeros diferentes- en que se encuentra, pero ninguna logra su cometido. ¿No será tiempo de cambiar el camino?

En poco más de año y medio, la presidenta ha continuado las estrategias de su predecesor; ha intentado promover el crecimiento económico; ha ensayado con resolver la inseguridad que acosa a toda la población; ha cocinado un pleito con nuestro principal socio comercial y la superpotencia mundial, sin claridad sobre cómo acabará eso; y se ha rehusado a aparecer en eventos señeros, notablemente la inauguración del Mundial, pero también cerca del presidente Trump. Los resultados no son encomiables en ninguno de esos frentes, por decir lo menos.