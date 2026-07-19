Calles intransitables en Durango tras las lluvias

Durante la temporada de lluvias se generan diversos problemas para los conductores en algunas zonas de la ciudad, ya sea por los encharcamientos, la aparición de baches o socavones, o problemas que deterioran especialmente las calles sin pavimentar y que se convierten en espacios intransitables.

Uno de estos casos es el que enfrentan los vecinos del deportivo Sao Pablo, así como las personas que acuden al lugar, ya sean jugadores, familiares o amigos.

La afectación también alcanza a quienes tienen su centro de trabajo en esa zona, ubicada cerca del bulevar José María Patoni.

Con las recientes lluvias, calles como avenida Los Fresnos, Olmos, El Ciprés, Los Nardos y Playa Sola presentan grandes encharcamientos y lodo. Además, carecen de banquetas, por lo que los peatones deben pasar con el riesgo de ensuciarse o caer.

En un recorrido realizado este domingo 19 de julio tras el reporte de vecinos, en las imágenes se puede apreciar la cantidad de agua acumulada, lo que convierte a las propias calles en un obstáculo para el tránsito.

Mientras algunos conductores optan por evitar las zonas inundadas, otros se arriesgan al no tener otra alternativa que atravesarlas.

Así fue también para quienes asistieron al templo religioso Misión Carismática Internacional, a donde acuden muchas personas, algunos adultos mayores que presentaron problemas para ingresar y requirieron apoyo.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan estas vialidades con trabajos de pavimentación o, al menos, realicen labores de rastreo y nivelación que permitan evitar la acumulación de agua.